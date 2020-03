Luca Argentero e Cristina Marino svelano cosa fanno insieme a casa

editato in: da

Per Cristina Marino e Luca Argentero questo è un periodo speciale. L’attore e la sua compagna stanno infatti per accogliere la loro prima figlia. La coppia, che si è incontrata cinque anni fa sul set della pellicola Vacanze ai Caraibi, sta trascorrendo questi giorni in un vero e proprio paradiso in mezzo al verde dell’Umbria.

Nella loro casa con giardino a Città della Pieve i due, più innamorati che mai, passano i giorni all’insegna del relax e della tenerezza. A dimostrazione di ciò è possibile citare gli scatti condivisi sui social.

Sul profilo Instagram della Marino – influencer seguitissima e personal trainer specializzata in allenamento funzionale – sono diversi gli scatti che la ritraggono mentre si allena in giardino. Non mancano anche i momenti di relax, come testimonia la presenza di una foto, postata sempre da Cristina Marino sul suo profilo, che la vede seduta su un’amaca in veranda.

Anche l’attore torinese, che il prossimo 12 aprile spegnerà 42 candeline, non manca di raccontare ai suoi follower i dettagli delle settimane che lo separano dal momento in cui conoscerà la sua prima figlia.

Luca Argentero – anche lui molto seguito su Instagram, un palcoscenico social che utilizza per parlare di lavoro, della vita privata e dei suoi progetti benefici – ha postato una dolcissima foto che vede la sua compagna improvvisarsi parrucchiera e tagliargli i capelli.

Barber shop is always open if you have @cristina__marino #senzapaura

Questa la caption della foto di Luca Argentero che, nel corso di queste giornate all’insegna della lentezza e del calore familiare, si dedica anche a suonare la chitarra per la donna della sua vita. Cristina Marino, ormai giunta all’ottavo mese di gravidanza, ha parlato di questo percorso durante un’ospitata nel salotto di Verissimo.

Dopo aver svelato il sesso, la compagna del celebre attore ha rivelato di essere rimasta sorpresa del fatto di aspettare una bimba in quanto si era immaginata sempre madre di un maschio. Cristina Marino, classe 1991 e con alle spalle una partecipazione al talent Dance Dance Dance, ha confessato di desiderare tre figli. La bellissima influencer condivide questo sogno con il suo compagno, con il quale iniziando a parlare di matrimonio prima di fare la meravigliosa scoperta della gravidanza.