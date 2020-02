Cristina Marino incinta si confessa su Luca Argentero

editato in: da

Cristina Marino, nonostante l’estrema riservatezza, ha raccontato a Grazia questo periodo così emozionante della sua vita, in attesa della bambina che nascerà a maggio dal compagno Luca Argentero.

Un inizio anno davvero esaltante per la coppia, che a gennaio aveva dato l’annuncio su Instagram. L’attore infatti ha postato una tenera foto che lo ritrae insieme alla compagna, scrivendo “Io e te diventeremo tre”. E per festeggiare l’ultimo Capodanno in due, la coppia si è regalata una vacanza a Miami: la Marino ha condiviso con i suoi fan le foto di questa fuga d’amore, sfoggiando un fisico sempre al top, con il pancino in evidenza.

Nell’intervista ha rivelato cosa pensa di questo periodo ricco di emozioni e dell’amore che la lega ad Argentero:

Luca è stato rispettoso dei miei tempi, mi ha aspettata. Ci dovevamo sposare, poi sono rimasta incinta e abbiamo rimandato. Ma non ho fretta. Lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa.

Cristina Marino si è anche lasciata andare raccontando del loro primo incontro, avvenuto nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. Un momento delicato della vita dell’attore, che era in crisi con l’ex moglie Myriam Catania.

Ma tra la Marino e Argentero si è subito creata una grande intesa e intimità, come ha confessato a Grazia. Certamente una donna fortunata:

Sì, ma anche a lui è andata bene. Quando mi ha incontrata non avevo bisogno di niente, ero libera e felice. Ci siamo trovati. Luca è l’anima più speciale che conosco. Mi dà serenità, è romantico e molto presente.

L’attrice ha anche rivelato che a farla innamorare del suo compagno è stata la sua sensibilità. Una storia d’amore sincera, nata con le migliori premesse: “Mi ha fatto capire che è molto più maschio un uomo che ti sa corteggiare tutti i giorni, del bello e dannato che ti fa penare”.

Cristina e Luca hanno sempre protetto la loro storia d’amore, postando pochissime foto di coppia su Instagram e non svelando troppi dettagli sulla relazione. Anche la gravidanza è stata tenuta segreta inizialmente. Nell’intervista però ha svelato un lato nascosto del suo compagno: “È permaloso. Da quando stiamo insieme faccio più attenzione alle parole”.