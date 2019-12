Luca Argentero, Cristina Marino rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza

editato in: da

Cristina Marino rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza e il post pubblicato su Instagram da Luca Argentero, entusiasta all’idea di diventare papà. La coppia ha svelato il lieto evento sui social qualche giorno fa, dopo quattro anni d’amore e una love story vissuta lontano dai riflettori, gli attori hanno deciso di allargare la famiglia.

“Io e te…diventeremo tre”, ha scritto Argentero, postando uno scatto in bianco e nero in cui sorride insieme alla compagna, toccandole la pancia. Una notizia che ha reso felici non solo i fan, ma anche tanti amici vip che si sono congratulati con la coppia. Poco dopo Cristina, da sempre molto riservata, ha deciso di rompere il silenzio e nelle Stories ha postato un video per ringraziare tutti per gli auguri.

“Ragazzi che dire, grazie mille – ha detto l’esperta di fitness -. Siete in tantissimi. Ovviamente è impossibile rispondere a tutti, ma grazie di cuore”. Cristina ha poi parlato anche a nome di Luca, affermando che i due futuri genitori stanno vivendo un momento magico e sono molto felici. “Siamo al settimo cielo – ha confessato -. Siamo felici di aver condiviso questo momento di grande gioia con voi.

Cristina e Luca hanno sempre protetto la loro storia d’amore, postando pochissime foto di coppia su Instagram e non svelando troppi dettagli sulla relazione. Anche la gravidanza è stata tenuta segreta inizialmente. “Confesso che essendo un momento così intimo e delicato, avremmo preferito aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile – ha raccontato Cristina Marino -. Abbiamo però preferito anticipare i giornali che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.

41 anni lui, 28 lei: Luca Argentero e Cristina Marino si preparano a diventare genitori, coronando così il loro amore. Dopo il divorzio da Myriam Catania – e 12 anni insieme – l’attore aveva voltato pagina con l’esperta di wellness. Anche l’ex moglie ha cambiato vita e oggi è mamma di Jacques avuto dal nuovo compagno, il pubblicitario francese Quentin Kammermann.