L'attore ha risposto a un cinguettio su X (ex Twitter) trasformando un sogno in realtà e dando una grande dimostrazione a tutti

Un semplice cinguettio su X (social precedentemente noto come Twitter) ha trasformato un sogno in realtà. A impugnare una virtuale bacchetta magica è stato Luca Argentero, l’attore infatti ha risposto offrendo la propria disponibilità a ospitare una fan che lamentava la mancanza di soldi per poter andare a vedere il suo spettacolo.

Detto fatto: in poco tempo i due si sono accordati, il tutto con messaggi pubblici che hanno ottenuto tantissimi like e commenti. Un gesto inaspettato, ma che restituisce la cifra di un artista che da sempre si impegna in prima persona per fare la differenza.

Luca Argentero, cosa ha fatto per una fan

Ci sono gesti che restano e mostrano la vera natura delle persone. Luca Argentero non ha bisogno di fare nulla per ribadire la sua attenzione verso il prossimo (basti pensare al suo impegno con 1 Caffè Onlus, realtà che opera per sostenere piccole e medie associazioni no profit italiane), eppure il messaggio rivolto a una fan ha fatto rumore.

Uno di quei “rumori” positivi, che mostrano come, una piccola attenzione nei confronti degli altri, possa essere positiva e da prendere come esempio per tutti. Un gesto che serve a tutti noi, perché ci ricorda che basta poco per regalare un po’ di felicità a un’altra persona.

Tutto è accaduto su X, il social prima noto come Twitter, dove l’attore ha pubblicizzato la ripartenza del suo tour nei teatri con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? per la regia di Edoardo Leo. A catturare la sua attenzione, poi, è stato il “cinguettio” di una fan che si lamentava: “Qua continuano a uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare ma non ho i soldi maledetti”.

Parole che hanno attirato dell’attore che ha ripostato il commento scrivendo: “Allora ti invito io. Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti”.

Detto fatto: i due si sono accordati per sentirsi con messaggio privato per la data di Milano. E Luca Argentero con poche parole è riuscito a trasformare un piccolo sogno in realtà, dimostrando che a volte basta davvero poco per donare un po’ di gioia a un’altra persona. E la bontà di ciò che ha fatto è stata ribadita anche dai tantissimi commenti dei fan che hanno voluto esprimere il loro supporto a questo gesto.

Luca Argentero, gli impegni di lavoro e la famiglia

Luca Argentero non si tira indietro per aiutare gli altri ed è anche impegnatissimo dal punto di vista lavorativo: oltre alla ripartenza del tour con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?, porta avanti i suoi tanti altri progetti.

Come la terza stagione di Doc – Nelle tu mani, la fortunata serie televisiva che lo vede vestire i panni del medico Andrea Fanti, la cui uscita è prevista nei primi mesi del 2024. Di recente è stato proprio stesso a condividere su Instagram foto e video che lo vedono vestire i panni del suo personaggio.

E poi c’è la famiglia, bellissima, che ha costruito con la moglie Cristina Marino. I due hanno un legame davvero forte come raccontano le parole che ogni tanto condividono sui social per descrivere il loro amore, o quello che provano per i loro figli: Nina Speranza e il piccolo Noè Roberto, nato a febbraio del 2013.

Una coppia affiatata, bellissima, unita e impegnata: sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale. Senza dimenticare l’attenzione verso il prossimo.