Coppie al bacio, le più romantiche di sempre sul red carpet

Ci fanno sognare e battere il cuore, li seguiamo con passione e attenzione: stiamo parlando delle coppie famose che a volte, in occasione dei red carpet, si lasciano andare a qualche bacio a favore delle macchine fotografiche. Romantici e veri, abbiamo raccolto i più belli di sempre in una serie di foto ad alto tasso di romanticismo. Da Keanu Reeves con la compagna Alexandra Grant, fino a Cristina Marino e Luca Argentero ("al bacio" in più di un’occasione), Chiara Ferragni e Fedez e tante altre coppie amate e seguite dal pubblico.