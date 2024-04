Proposta di matrimonio al concerto di Alfa (e non solo): le più romantiche

Fonte: IPA Alfa

Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Questo è il nome del nuovo album di Alfa, che abbiamo conosciuto meglio a Sanremo 2024, tra i 30 Big in gara, dove ha duettato con Roberto Vecchioni in Sogna ragazzo sogna. E quale modo migliore di chiedere la mano alla propria compagna se non durante un concerto del giovane artista? Un gesto d’amore che ha molti precedenti nella storia: le più belle proposte di matrimonio ai concerti.

Alfa, proposta di matrimonio al concerto di Padova

“Ci siamo conosciuti grazie a una tua canzone. Avresti voglia di aiutarmi in quest’impresa? Sono solo un ragazzo che sogna”. Queste sono le parole del giovane che ha chiesto ad Alfa di poter fare una proposta di matrimonio alla propria compagna in occasione del concerto di Padova. Ed è stato proprio lui a contattare Alfa nei giorni precedenti all’evento. Tentar non nuoce, ovviamente, e il cantante genovese non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare da Cupido.

Il desiderio di Marco è stato esaudito: tutto è avvenuto sulle note di Le cose in comune, brano di Daniele Silvestri. Su Instagram, Alfa ha condiviso il momento clou, scrivendo: “Le cose che avete in comune sono 4.850 + 1”. Una proposta super romantica, con tutto il carico di emotività e di romanticismo: “Se tipo ci sposiamo?”. Un abbraccio emozionato, e poi Alfa si accerta del fatidico “sì” prima di annunciarlo anche al pubblico. Che ovviamente si è lasciato andare all’entusiasmo.

Le proposte di matrimonio ai concerti dei vip

Dai Maneskin a Ultimo, i concerti dei vip sono sempre stati gli eventi “perfetti” per una proposta di matrimonio memorabile. Con l’aiuto degli artisti stessi, in alcuni casi, come quanto avvenuto al concerto di Alfa a Padova. Ovviamente, non solo il pubblico si lascia andare a questi dolci momenti, perché è a dir poco indimenticabile la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni. Ed è successo anche al concerto di Ultimo a Eboli: a chiedere la mano di Ludovica è stato il fidanzato Massimiliano. Nel 2017, invece, ricordiamo la proposta di matrimonio a San Siro, in occasione del concerto dei Coldplay.

Nel 2022, è toccato ai Maneskin: la band, composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, ha assistito a una proposta di matrimonio durante il loro concerto a Istanbul. Testimoni di un momento importante, e tra l’altro il gruppo ha gioito del momento, e il video, immortalato dai fan presenti, ha fatto subito il giro dei social.

La stessa situazione si è ripetuta al live dei Pinguini Tattici Nucleari a luglio 2023. Lo ha raccontato il frontman della band, Riccardo Zanotti: “A un certo punto sulla strofa di Irene, sento il pubblico delle prime file urlare così forte che per un attimo mi distraggo e stono una nota. Amen, penso. Sono cose che succedono ai live, però un po’ mi dà fastidio perché vorrei fosse sempre tutto perfetto. Scopro ora il motivo: una richiesta di matrimonio, a pochi passi dal palco. E allora sapete che vi dico? Tutto perfetto così. Ogni tanto una nota stonata è solo un battito di ali di farfalla causato da un tornado di emozioni che sta poco sotto, al di là della transenna”.