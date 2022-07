I Maneskin infiammano il palco di Istanbul (con tanto di proposta di matrimonio)

I Maneskin hanno conquistato anche la Turchia. La band romana, da un anno e mezzo ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, si è esibita a Istanbul, infiammando il palco, ma non solo. Un’inaspettata proposta di matrimonio, proprio durante lo show, ha reso la notte ancora più speciale.

I Maneskin infiammano Istanbul

Sono davvero inarrestabili. Dopo aver conquistato tutta Europa e gli Stati Uniti d’America, i Maneskin sono volati a Istanbul, dove hanno tenuto un concerto sabato 23 luglio. Folla in delirio, Damiano è sceso a cantare tra il pubblico e a saltare tra loro, e il riscontro è stato assolutamente positivo.

“Quando vi chiediamo di saltare, e lo fate davvero, come Thomas” ha ironizzato la band su Instagram con un carosello di immagini dallo show. “Istanbul vi siete completamente scatenati” hanno aggiunto ringraziando il pubblico del loro show in Turchia. “Grazie per il tempo folle trascorso insieme”.

I Maneskin mietono un successo dopo l’altro, e sono pronti al loro ritorno negli States, dove sono acclamatissimi anche dai divi di Hollywood. Infatti, nelle scorse settimane, durante la tappa al Circo Massimo di Roma, tra gli spettatori c’erano persino Angelina Jolie con la figlia Shiloh.

La proposta di matrimonio sul palco dei Maneskin

Ogni tappa del loro show riserva sorprese, ormai siamo abituati all’irriverenza rock ‘n roll dei Maneskin. E se in Olanda Damiano è quasi rimasto senza vestiti sul palco, a Istanbul il colpo di scena è stato decisamente differente.

Una coppia è salita sul palco, come avviene spesso, ma non per cantare con i loro beniamini, bensì per il gesto più romantico che ci sia: una proposta di matrimonio. Il ragazzo si è inginocchiato e ha fatto la fatidica domanda, davanti agli occhi attoniti ed estasiati della band e del pubblico. La risposta è stata ovviamente sì, e non c’era modo migliore per festeggiare questa data dalla presenza record in Turchia.

Un momento immancabile ormai nei grandi concerti pop e rock: le proposte di matrimonio sul palco emozionano sempre e permettono a una coppia, che magari si è innamorata proprio sulle note dell’artista in scena in quel momento, di coronare il loro sogno d’amore in maniera inaspettata.

I Maneskin in vacanza a Ibiza

Non solo lavoro però. Dopo una serie di impegni senza sosta, i Maneskin la scorsa settimana si sono presi dei giorni di riposo, a Ibiza, dove Victoria, Ethan e Thomas hanno preso in affitto una mega villa con vista panoramica sull’isola. Con loro un gruppo di amici, assente invece Damiano.

Si trattava di una grande tenuta immersa dal verde, e lontana dagli occhi indiscreti, con piscina e giardino, tra sculture e maxi vetrate. Top secret la location esatta e il prezzo della villa. Sono stati proprio i tre ragazzi a condividere i momenti di relax sui social. Una meritata vacanza, prima di ripartire alla volta dei numerosi live che li aspettano in giro per il mondo.