Oroscopo estate di Damiano dei Maneskin, le caratteristiche del Capricorno

Fonte: Ansa Caratteristiche del Capricorno, segno di Damiano dei Maneskin

Sotto il segno del Capricorno è nata una vera e propria stella che, assieme al suo gruppo, ha conosciuto solo e soltanto il successo: è Damiano David dei Maneskin. Il frontman della band è nato l’8 gennaio 1999 e le caratteristiche del suo segno rispecchiano perfettamente quelle del suo carattere. A cominciare dall’impegno nel lavoro e dalla necessità di emergere con l’unico obiettivo di puntare sempre più in alto.

Oroscopo, le caratteristiche del Capricorno

Il Capricorno è un segno di terra che caratterizza tutti coloro che sono nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Il pianeta dominante è Saturno e le pietre e i metalli simbolo sono l’onice e il piombo. Ha l’asfodelo e il ciclamino bianco come fiori peculiari della sua indole e il caprifoglio come essenza astrale. I colori distintivi della sua personalità sono il verde scuro, il nero e il marrone e la corrispondenza nel corpo sono le ginocchia.

Virgilio Oroscopo ha riportato i tratti caratteristici della personalità del Capricorno, a cominciare dal suo motto simbolo: “Io compio”. Ed effettivamente è così. Chi è nato sotto questo segno è infatti serio, austero, poco appariscente e gode di un’intelligenza di tipo pratico. Ambizione e determinazione sono le peculiarità vere e proprie del Capricorno, che ha anche un rapporto speciale con i ricordi e la conservazione degli oggetti e dei valori per lui più preziosi.

La sua tempra ostinata e determinata si sposa perfettamente anche con i rapporti in amore. Non è amante di flirt o avventure passeggere ma ambisce alla solidità di coppia, per la quale ha il senso dell’impegno e del dovere. Ha comunque un occhio attento alla propria realizzazione professionale e sociale e non vuole che l’amore sia d’intralcio per i suoi obiettivi.

Affidabilità e impegno sono le caratteristiche essenziali del Capricorno in ambito lavorativo. È uno stakanovista di prima categoria e cura tutto nei minimi dettagli: vuole emergere, raggiungere la cima e, per questo, fa affidamento su un gruppo lavorativo solido e ambizioso. Nel tempo libero coltiva utili frequentazioni ed hobby finalizzati all’accrescimento di esperienze e conoscenze.

Damiano dei Maneskin, nato sotto il segno del Capricorno

Leggendo le caratteristiche del Capricorno non si può non pensare che a uno degli artisti simbolo della recente generazione musicale: Damiano dei Maneskin. Il cantante ne ha fatta davvero tanta di strada per raggiungere il successo assieme ai suoi fedeli compagni di viaggio, Victoria, Thomas ed Ethan. Per un Capricorno come lui, ambizione e determinazione non sono mai mancate e l’hanno ripagato di tutti i sacrifici. Dalle esibizioni in via del Corso a Roma quando erano ancora semi-sconosciuti, all’olimpo della musica mondiale nel giro di pochi anni.

Nel 2021 il trionfo al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni e, a seguire, la storica vittoriosa partecipazione all’Eurovision Song Contest con lo stesso brano. Al suo fianco una formazione che non l’ha mai abbandonato, sulla quale ha puntato sin dall’inizio, sin dalle prime esibizioni in strada, e con la quale sta raggiungendo vette inimmaginabili.

La solidità in amore di Damiano David è invece rappresentata dalla lunga love story con la fidanzata Giorgia Soleri. I due fanno coppia dal 2014, sebbene la relazione sia nota solo dal 2021, ed entrambi hanno ambizioni e progetti personali che intendono rincorrere. Proprio come ogni Capricorno che si rispetti: solidità in amore, ma anche spazio alla propria realizzazione professionale. E Damiano lo dimostra alla perfezione.