Oroscopo estate di Terence Hill, le caratteristiche dell’Ariete

Fonte: IPA Terence Hill

Terence Hill è nato il 29 marzo 1939, quindi appartiene al segno zodiacale dell’Ariete. E ne rispecchia in pieno le caratteristiche: si tratta di un segno di fuoco, che vanta una grande intelligenza e altrettanta passionalità, una vitalità incredibile e una profonda ambizione, sia nel lavoro che nella vita privata.

Oroscopo, le caratteristiche dell’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo – 20 aprile) hanno come pianeta dominante Marte. La loro pietra preziosa è il rubino, il metallo di riferimento è il ferro. Il fiore di appartenenza è la primula, mentre il colore preferito è il rosso purpureo e l’essenza astrale è la lavanda. Si tratta di un segno di fuoco, ed è la passione a dominarlo sotto ogni aspetto.

Secondo Virgilio Oroscopo, chi appartiene al segno zodiacale dell’Ariete ha un carattere esuberante e talvolta un po’ troppo impulsivo. Sempre molto sincero ed entusiasta, ha una carica vitale che lo spinge a trascinare tutti coloro che gli sono vicini. Ha l’energia e l’intraprendenza del leader, quindi tende ad assumere una posizione dominante sia nella vita privata che in quella professionale, risultando certe volte un po’ prepotente.

In amore, l’Ariete è passionale e pronto ad andare sempre alla conquista. Ma nel corteggiamento così come nella vita di coppia riserva tantissime premure al suo partner, dimostrandosi molto affettuoso. La sua trascinante vitalità, però, lo porta spesso a stancarsi se non ottiene continuamente nuovi stimoli. Per questo è alla ricerca di un’anima gemella che sappia tenergli testa, offrendogli sempre nuove sfide da affrontare, senza mai fargli mancare il suo appoggio.

Nel lavoro non è mai secondo a nessuno: determinato, ambizioso e intraprendente, ha l’animo del leader e cerca sempre di dominare. Il suo ruolo naturale è quello del capo, perché sa farsi ascoltare e, grazie anche alla sua spiccata intelligenza, riesce sempre a raggiungere i propri obiettivi, lavorando duramente e senza tregua. Non è però molto abile nel progettare i suoi impegni a lungo termine, e soprattutto si lascia prendere dalla frustrazione se qualcosa non va per il verso giusto.

Nel tempo libero porta con sé tutta la sua energia e vitalità. Non riesce proprio a stare fermo, ama fare attività fisica e la competizione con gli altri, quindi si dedica a qualsiasi sport che possa finalmente metterlo alla prova. È anche un grande appassionato di motori e dell’alta velocità, ovvero di tutto ciò che possa regalargli una scarica di pura adrenalina.

Terence Hill, nato sotto il segno dell’Ariete

Attore di indimenticabili film, grande amante dello sport e una vita sempre in movimento: Terence Hill rappresenta perfettamente le caratteristiche del segno dell’Ariete, cui appartiene per nascita. La sua è una carriera brillante, che ha avuto inizio quando lui era ancora un ragazzino. Ha lavorato al cinema sin dagli anni ’50, ma la vera fama è arrivata solo più avanti, quando ha conosciuto il collega Bud Spencer: accanto a lui, ha girato pellicole che hanno fatto la storia della cinematografia italiana.

Sempre pieno di energia e di intraprendenza, Terence Hill si è costruito un personaggio poliedrico nel quale non ha potuto fare a meno di identificarsi. Uno dei suoi ruoli più celebri è arrivato in tv, quando ha vestito i panni di Don Matteo per l’omonima fiction targata Rai. Non c’è stato – letteralmente – un periodo della sua vita in cui si è fermato: inarrestabile, oltre alla carriera da attore per cinema e televisione si è dato da fare anche come regista, sceneggiatore e produttore, comparendo persino in un paio di videoclip musicali.

E la sua vita privata? Anche in questo caso, Terence Hill rispecchia appieno il suo segno zodiacale: ha girovagato per il mondo per gran parte dei suoi anni, sempre alla ricerca di nuove esperienze. Dalla Germania agli Stati Uniti, facendo di tanto in tanto tappa nella sua amata Italia, l’attore ha poi trovato la sua anima gemella. E non se l’è più lasciata sfuggire. Nel 1967 ha sposato Lori Zwicklbauer, anch’essa talentuosa attrice americana di origini tedesche.