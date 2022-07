Oroscopo estate del Principe Harry, le caratteristiche della Vergine

Fonte: IPA Il Principe Harry è del segno della Vergine

Il Principe Harry è nato sotto il segno della Vergine il 15 settembre 1984. Il suo oroscopo ci racconta di lui che è un perfezionista, dedito al senso del dovere, e con una grande memoria. Si dedica con devozione in amore, così come Harry con la sua Meghan Markle, è fedele, ma pare non sia predisposto per il comando.

Oroscopo: le caratteristiche della Vergine

La Vergine (23 Agosto – 22 Settembre) è un segno di terra. Il suo pianeta di riferimento è Mercurio, la sua pietra è lo zaffiro e il metallo il rame. I suoi colori preferiti sono il blu e il grigio. La lavanda e l’azalea sono i suoi fiori. La sua essenza astrale è il giacinto.

Secondo Virgilio Oroscopo, il motto dei nati sotto il segno della Vergine è “Io progredisco”, hanno una intelligenza acuta, ricordano e catalogano tutto, sono responsabile, prudenti e perfezioniste, fino a diventare pignoli. La Vergine ha un grande senso del dovere, ma è anche ossessionato dalle malattie, il classico “malato immaginario”. Ha pochi difetti, ma è molto autocritico.

In amore è fedele, è solidale e devota al partner, non ama le avventure ma solo le relazioni a lungo termine, altrimenti la Vergine punta alla solitudine. Cerca un’intesa mentale più che fisica, non ama l’apparenza, neanche in amore.

Nel lavoro non può sbagliare, la Vergine è un perfezionista che fa tutto bene per soddisfazione personale, a prescindere che venga retribuito adeguatamente o meno. Di solito non è incline al ruolo di capo.

Nel tempo libero la Vergine preferisce la lettura, le lunghe chiacchierate, e di certo predilige trascorrere il suo tempo dedito alle attività intellettuali, più che a praticare sport.

Principe Harry, nato sotto il segno della Vergine

Il Principe Harry è il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana. Conosciuto in passato come il più scapestrato dei due, rispetto al fratello William, negli ultimi anni è diventato il preferito dei sudditi, grazie alla sua spontaneità, alla sua genuinità e a quel modo di fare che ricorda così tanto mamma Diana.

Come lei, si è dedicato a tante cause importanti, prima fra tutte quella delle mine antiuomo. Harry rispecchia in parte le caratteristiche del suo segno, la Vergine, parlando di dedizione al lavoro, perfezionismo e fedeltà al proprio partner. Il Principe, infatti, farebbe qualsiasi cosa per sua moglie, Meghan Markle, e la coppia nel 2020 ha persino deciso di lasciare la Famiglia Reale, per vivere lontani dai paparazzi inglesi e trasferendosi di conseguenza negli Stati Uniti.

Papà di Archie e Lilibet Diana, ha molto a cuore le associazioni benefiche che si occupano dei bambini, ma anche quelle che trattano la sanità mentale tra i giovanissimi. A differenza di numerosi nati sotto il segno della Vergine, però, il Duca di Sussex ama molto lo sport.

La sua storia d’amore con Meghan ci ha fatto sognare, e se anche qualcuno non gli perdona ancora la scelta di lasciare Londra, insieme sono bellissimi e il simbolo del vero amore. In fondo, lo abbiamo appena detto, la Vergine investe solo su storie vere e concrete.