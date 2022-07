Oroscopo estate di Francesco Totti, le caratteristiche della Bilancia

Fonte: Ansa Oroscopo Bilancia, caratteristiche del segno di Francesco Totti

Francesco Totti è nato sotto il segno della Bilancia il 27 settembre 1976. Le caratteristiche del segno comprendono un carattere amabile, garbato ed accomodante, amante dell’armonia e alla ricerca di un costante equilibrio nella propria vita. Creatività nel lavoro e disprezzo per la solitudine sono gli elementi che completano il suo bagaglio di peculiarità.

Oroscopo, le caratteristiche della Bilancia

Chi è del segno della Bilancia è nato nel periodo dell’anno che va dal 23 settembre al 22 ottobre. È un elemento d’aria che ha Venere come pianeta dominante, mentre le pietre e i metalli simbolo sono l’ametista, il berillo e il rame. Il fiore caratteristico della Bilancia è il glicine, l’essenza astrale è la verbena mentre il colore che più le si addice sono tutte le tonalità di pastello. La corrispondenza nel corpo è il basso ventre, mentre il motto simbolo della sua personalità è “io equilibro”.

Ed effettivamente l’equilibrio e lo spirito diplomatico sono due delle caratteristiche principali del segno della Bilancia. Come riportato da Virgilio Oroscopo, le persone nate sotto questo segno sono per loro natura amabili, garbate ed accomodanti. Amano l’armonia, di cui sono espressione nel modo di fare e di porgersi, oltre ad avere una sensibilità e dolcezza innate. La ricerca di un equilibrio costante e di una “conciliazione degli opposti” sono i principali obiettivi cui la Bilancia ambisce, ma che non sempre riesce a raggiungere. Inoltre odia la solitudine e ha un forte senso di equità.

In amore è spesso insicuro, volubile e capriccioso e ama essere oggetto dell’attenzione e del corteggiamento. Nel matrimonio il rapporto con i figli viene prima di tutto e, talvolta, può nascondere un’indole infedele. Creativo nel lavoro, fugge dalla ripetitività e dalla monotonia, mentre nel tempo libero ama la compagnia, chiacchierare, divertirsi e svolgere attività leggere.

Francesco Totti, nato sotto il segno della Bilancia

Le caratteristiche della Bilancia vestono perfettamente il carattere e l’indole di Francesco Totti, ex capitano della Roma che l’11 luglio 2022 ha ufficializzato la separazione da Ilary Blasi dopo circa 20 anni di amore. Il suo segno prevede equilibrio e indole accomodante, ed effettivamente l’ex calciatore ha ricercato una stabilità nel rapporto con la conduttrice, sebbene le cose non andassero nel migliore dei modi già da tempo. Nonostante il naufragio di una storia d’amore che ha fatto sognare in molti, il rapporto di Francesco Totti con i figli Cristian, Chanel e Isabel viene prima di tutto e rimane indelebile.

Creatività e testardaggine nel lavoro, invece, rispecchiano perfettamente la sua figura. Quando vestiva la maglia della Roma puntava la porta avversaria come suo obiettivo principale, facendo spesso centro e raggiungendo importanti soddisfazioni professionali. E, anche dopo il ritiro dal calcio, il suo spirito creativo non l’ha abbandonato, anzi. E anche nel tempo libero rifugge dalla monotonia, uscendo con una vasta compagnia di amici con i quali spesso si diletta nel padel, uno degli sport più in voga soprattutto tra gli adulti. Perché lo sport, in fondo, è sempre stato il filo conduttore della sua vita, e non riuscirà mai davvero a stare fermo.