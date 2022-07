Oroscopo estate di Alba Parietti, le caratteristiche del Cancro

Fonte: ANSA Alba Parietti

Alba Parietti è nata il 2 luglio 1961, sotto il segno zodiacale del Cancro. Donna di spiccata intelligenza e molto sensibile, tenace quando deve raggiungere un obiettivo e anche un po’ permalosa: la showgirl rispecchia appieno le caratteristiche che contraddistinguono questo segno.

Oroscopo, le caratteristiche del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro (22 giugno – 22 luglio) hanno come pianeta dominante la Luna e come colori preferiti il bianco e il grigio perla. Il candore caratterizza ogni loro sfumatura: sono infatti simboleggiati dalla perla e dalla pietra di luna per quanto riguarda le pietre, mentre l’argento è il loro metallo. Il fiore d’appartenenza è la magnolia, l’essenza astrale è invece il lillà. Essendo un segno d’acqua, ha tra le sue caratteristiche principali la sensibilità e l’intuitività.

Secondo Virgilio Oroscopo, chi appartiene al segno del Cancro ha una spiccata emotività che spesso prevale sulla ragione. I suoi punti forti sono l’immaginazione senza limiti e il romanticismo, che sfodera in ogni occasione. Inoltre ha un’incredibile capacità di ascoltare, per questo è circondato di persone che trovano in lui il conforto e la spalla di cui hanno bisogno. Ma lasciandosi guidare troppo dall’istinto, è spesso lunatico e un po’ troppo permaloso.

In amore, il Cancro è molto affettuoso e premuroso: d’altro canto, si aspetta gli stessi riguardi dal proprio partner, essendo abbastanza esigente. La sua anima gemella non può che avere molta pazienza, sopportando i suoi repentini cambi d’umore e un carattere un po’ capriccioso. Ne viene tuttavia ripagato da una dedizione assoluta.

Nel lavoro, le persone nate sotto il segno del Cancro sono estrose e creative, ma anche molto ambiziose. Una volta prefissatesi un obiettivo, faranno di tutto per raggiungerlo con pazienza e tenacia, senza arrendersi mai davanti agli ostacoli. E se questi dovessero apparire lungo il percorso, tireranno fuori gli artigli. L’importante è, per loro, non cedere mai al fascino della routine: per andare avanti, hanno sempre bisogno di nuovi stimoli e sfide da affrontare.

Nel tempo libero, il Cancro tende ad essere un po’ pigro e predilige attività quali leggere e guardare film. Inoltre non si lascia mai sfuggire l’occasione di coltivare i propri rapporti d’amicizia e, soprattutto, quelli familiari: profondamente legato alle sue radici, ama trascorrere le giornate con la famiglia ed è molto protettivo con i figli.

Alba Parietti, nata sotto il segno del Cancro

Attrice e showgirl di grande successo, Alba Parietti si rispecchia molto nelle caratteristiche del suo segno zodiacale. In ambito professionale, ha sempre dato il meglio di sé senza mai tirarsi indietro davanti a nuove sfide e opportunità, mettendosi in gioco in continuazione. Non a caso, la sua carriera è longeva e molto prolifica: da film che hanno fatto la storia della comicità italiana è passata alla televisione, interpretando i più svariati ruoli. Si è dedicata persino ai talent show dando prova di grande versatilità, sia nel ballo che nel canto.

E sul versante privato? Se in amore ha avuto una vita piuttosto movimentata, la famiglia è sempre venuta al primo posto. Abbiamo visto un’Alba Parietti profondamente legata a suo figlio Francesco, soprattutto nelle manifestazioni d’affetto che ha pubblicamente condiviso quando quest’ultimo ha partecipato al Grande Fratello Vip. Lui, d’altro canto, ha descritto sua madre con parole molto sibilline: “Testarda, capricciosa, permalosa, irritabile, lunatica. […] Una persona di cuore, generosa, gentile, educata, intelligente, dolce, irripetibile, non clonabile, altruista e soprattutto terribilmente vera, così come sei” – ha affermato Francesco Oppini su Instagram. Insomma, proprio tutto ciò che rappresenta un vero Cancro.