Oroscopo estate di Ilary Blasi, le caratteristiche del Toro

Fonte: ANSA L'oroscopo del Toro come Ilary Blasi

Ilary Blasi è nata il 28 aprile del 1981, sotto il segno del Toro. Le caratteristiche dell’oroscopo del suo segno rimandano a un carattere che sa apprezzare le cose belle della vita e i piaceri, ma al tempo stesso è capace di essere anche concreto e di rincorrere con tenacia i propri obiettivi. Appare come una persona che si impegna nel lavoro e che ha un senso di responsabilità nei confronti della famiglia.

Oroscopo, le caratteristiche del Toro

Accomodante, ma che può incorrere a momenti di rabbia a causa della sua impulsività. Al tempo stesso ama i piaceri della vita e le cose belle, è testarda tanto da rincorrere i propri obiettivi con tenacia. Sono solo alcune delle caratteristiche di chi, come Ilary Blasi, è nata sotto il Toro, che riporta Virgilio Oroscopo.

Il segno del Toro (20 aprile – 20 maggio) è un segno di terra, il suo pianeta dominante è la terra e le pietre e metalli corrispondenti sono lo smeraldo e il rame.

Chi è nato sotto questo segno è una persona tendenzialmente passionale e sensuale. Tra le caratteristiche che si manifestano nelle relazioni sentimentali vi è anche la gelosia, ma non espressa in maniera diretta: il Toro infatti è un bravo osservatore delle situazioni. È fedele nei rapporti di coppia e affettuoso. Nei confronti dei figli è attento e molto dolce.

A livello lavorativo i nati sotto il segno del Toro come Ilary Blasi si impegnano molto e non sono per nulla approssimativi. Inoltre sono ottimi amministratori del denaro. La vita all’aria aperta e la campagna sono la dimensione ideale. Non stupisce, dunque, che dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti dopo 17 anni di matrimonio, a luglio 2022 sia volata con la famiglia in Africa per una vacanza all’insegna del relax e della natura.

Ilary Blasi, nata sotto il segno del Toro

A guardare la carriera di Ilary Blasi non stupisce che sia nata sotto il segno del Toro, poiché molte delle caratteristiche le calzano a pennello. La tenacia e l’impegno, infatti, l’hanno portata a diventare una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Ma i suoi esordi sono avvenuti quando ancora era una bambina: a soli tre anni – infatti ha preso parte con la sua famiglia a una pubblicità insieme a Mariangela Melato. Ed è proprio nell’ambito pubblicitario (e in quello cinematografico) che ha mosso i primi passi.

Diventata più grande è passata ai fotoromanzi e poi alla televisione, tra gli show che hanno concorso al suo successo c’è senza dubbio Passaparola dove era una delle Letterine insieme – tra le altre – a Silvia Toffanin. Negli anni non si è mai abbattuta e ha inseguito il successo con impegno e dedizione, proprio come è nelle corde di una persona nata sotto il segno zodiacale del Toro. Nel corso della sua lunga carriera ha condotto show di successo come Le Iene, il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Molto legata alla famiglia: dal matrimonio con Francesco Totti, finito nel corso dell’estate del 2022 dopo 17 anni dalle nozze trasmesse in diretta su Sky, sono nati tre figli, Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016), che ha sempre cercato di proteggere dal clamore mediatico che la sua fama e quella di Francesco Totti comportano. Anche come moglie è sempre stata accanto al suo ex, basti pensare ai momenti (indimenticabili per i tifosi della Roma) dell’addio al calcio di Totti: tutta la famiglia era riunita insieme a lui all’Olimpico.