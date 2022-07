Oroscopo estate di Meghan Markle, le caratteristiche del Leone

Fonte: IPA Meghan Markle, il suo segno zodiacale è il Leone

Meghan Markle è nata sotto il segno del Leone il 4 agosto 1981. Il suo oroscopo la rispecchia alla perfezione, e caratteristiche come l’orgoglio da un lato, e la generosità dall’altra, ci permettono di capire come la Duchessa di Sussex sia così amata e così attaccata al tempo stesso. Il Leone è un segno forte, deciso, dinamico, proprio come Meghan, che in pochi anni ha portato un vento di cambiamento nella Famiglia Reale inglese e nella vita di suo marito, il Principe Harry.

Oroscopo: le caratteristiche del Leone

Il Leone (23 Luglio – 22 Agosto) è un segno di fuoco. Il suo pianeta di riferimento è il Sole, la sua pietra è il diamante e il metallo l’oro. Infatti, il suo colore è proprio il giallo oro. Il papavero e il girasole sono i suoi fiori. La sua essenza astrale è l’incenso.

Secondo Virgilio Oroscopo, i nati sotto il segno del Leone sono orgogliosi, egocentrici, come dei veri re Sole, ma anche magnanimi e generosi. Sono dotati di gioia di vivere, forte volontà, entusiasmo e intelligenza.

In amore il Leone è passionale e sicuro di sé, una vera calamita per gli sguardi. Come in natura, quando sceglie la sua “preda” si butta con slancio, sbaragliando qualsiasi rivale, poiché non teme confronti. Ma sa anche essere molto generoso, sia in termini materiali che affettivi ed emotivi. Dai regali alle continue dichiarazioni d’amore, il Leone sa come farvi sentire amati. I suoi desideri sono ben chiari, preferisce avere al suo fianco chi gli dia prestigio. Un difetto? I nati sotto il segno del Leone sono troppo sicuri di sé, non pensano di poter essere traditi, e nel caso avvenga, non possono tollerarlo per orgoglio.

Nel lavoro è nato per le posizioni di comando, per i ruoli di spicco, e non ama assolutamente doversi sottoporre a riscontri e verifiche. I mestieri nei quali riesce meglio sono l’insegnamento, il commercio e quelli a contatto col pubblico.

Nel tempo libero non gli piace stare da solo, preferisce una “corte”, alternare il relax allo sport e allo svago. Insomma, il Leone non sta mai fermo, dal ballo alla musica: ama essere in movimento.

Meghan Markle, nata sotto il segno del Leone

Come tutti i nati sotto il segno del Leone, Meghan Markle è arrivata alla corte inglese attirando tutti gli occhi su di sé. Il “ciclone Meghan“, fin dal suo fidanzamento con il Principe Harry, ci ha dimostrato il suo carattere. Forte, decisa, intelligente, ma anche generosa. Impegnatissima in tante attività benefiche, principalmente a favore dei diritti delle donne, la ex attrice, oggi moglie del secondogenito di Carlo e Diana, è croce e delizia della Royal Family.

D’altronde si sa, il Leone ama stare al centro dell’attenzione, e Meghan Markle riesce sempre a far parlare di sé. Mamma di Archie e Lilibet Diana, nel 2020 ha deciso, insieme ad Harry, di volare negli Stati Uniti, e la coppia è tornata nel Regno Unito insieme solo nel 2022, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Icona di stile, Meghan è tra le più copiate (persino da Letizia di Spagna), e dopo aver lasciato la recitazione per amore, si è lanciata nel mondo della produzione al fianco del Principe Harry.