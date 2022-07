Oroscopo estate di Orietta Berti, le caratteristiche dei Gemelli

Fonte: IPA Orietta Berti

Orietta Berti è nata sotto il segno dei Gemelli, l’1 giugno del 1943. Come tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale, anche la cantante è fantasiosa ed esuberante, con un fare vivace e comunicativo, capace di cogliere sempre il meglio dalle situazioni. La sua affabilità potrebbe però celare un animo tormentato e ansioso, desideroso sempre di qualcosa di più.

Oroscopo: le caratteristiche dei Gemelli

I Gemelli (21 maggio – 20 giugno) sono un segno d’aria. Il pianeta che li governa è Mercurio, le sue pietre l’acquamarina e l’agata blu, mentre il metallo di riferimento è il mercurio. Il colore preferito dei Gemelli è grigio argento, i suoi fiori la mimosa e la gardenia; mentre la sua essenza astrale è l’origano.

Secondo Virgilio Oroscopo il motto dei Gemelli è “Io so”. Non è certo un caso che i nati sotto questo segno siano dotati di una vivace energia mentale da canalizzare in ogni campo della propria esistenza. Mercurio – il pianeta dell’intelletto e della comunicazione – spinge i Gemelli a rendere più piena e bella la vita a loro stessi e agli altri, nello sforzo continuo di stimolarne la mente. È un segno che ha sempre bisogno di apprendere, studiare, comunicare, conoscere, tenersi informato.

In amore applica le arti della seduzione continuamente, non tanto alla ricerca del tradimento, ma per curiosità, per fare esperienze che acquietino la sua intima insicurezza. Al suo fianco vuole una persona vivace, fresca, che stimoli sempre il suo intelletto, che sappia dare protezione e che allo stesso tempo sappia garantirgli la giusta dose di libertà e autonomia.

Creativi e dinamici nel lavoro, i Gemelli sono ambiziosi, perfetti per i team e con grande spirito di adattamento. Nel tempo libero non riescono a star fermi: amano le attività all’aperto, gli sport di squadra, cercano la compagnia degli altri, la mondanità e qualcuno con cui mettere a frutto tutta la propria curiosità.

Orietta Berti, nata sotto il segno dei Gemelli

Se c’è qualcuno che incarna perfettamente le caratteristiche dei Gemelli, quella è certamente Orietta Berti. Come ogni appartenente a questo segno, anche la cantante è riuscita a ottenere ottimi risultati in campo artistico: lo dimostra la sua lunga carriera – fatta di grandi successi e riconoscimenti – che l’ha portata sempre più in alto.

Un Gemelli difficilmente tende ad adagiarsi ed è pronto a mettersi alla ricerca di nuovi stimoli. Orietta Berti non si è mai tirata indietro e la grande capacità di adattamento – tipica del segno zodiacale – le ha permesso di aprirsi a collaborazioni che nessuno avrebbe mai pensato (basti pensare al tormentone Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro).

In amore, come tutti i Gemelli, per superare la sua volubilità, la Berti ha voluto al suo fianco un uomo forte e risoluto come il suo Osvaldo, capace di darle equilibrio e stabilità. È per questo che i nati sotto questo segno sono attratti da persone decise, che abbiano idee e progetti chiari. Provocatori nati, i Gemelli adorano punzecchiare il partner con qualche battuta ironica o pungente, adorano il gioco e le novità: sarà certamente questo il segreto di un amore così duraturo!