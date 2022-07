Oroscopo estate di Alessia Marcuzzi, le caratteristiche dello Scorpione

Fonte: ANSA Alessia Marcuzzi, l'oroscopo dei nati sotto il segno dello Scorpione

Alessia Marcuzzi è nata l’11 novembre del 1972 e questo significa che è del segno dello Scorpione. Le caratteristiche di questo segno sono l’avere un fascino carismatico, l’essere misterioso, intelligente e imprevedibile. Si distingue in ambito lavorativo, ma a patto di avere la possibilità di essere un po’ indipendente.

Oroscopo, le caratteristiche dello Scorpione

L’elemento caratterizzante di chi è nato sotto il segno dello Scorpione (ovvero dal 23 ottobre al 22 novembre) è l’acqua, il pianeta dominante invece è Plutone, mentre le pietre e il metallo sono ferro, granata e diaspro. Alessia Marcuzzi si può riconoscere in questo segno per molte delle sue caratteristiche, a partire dal fascino. Infatti gli Scorpione, in genere, sono affascinanti e hanno la capacità di risaltare in mezzo alle altre persone.

Al tempo stesso si tratta di individui molto intelligenti, che hanno un alone di mistero. Per questa ragione i nati sotto il segno dello Scorpione possono risultare imprevedibili.

Dal punto di vista sentimentale sono persone che hanno bisogno di libertà anche all’interno della relazione, ma quando ci sono sanno far sentire l’altra persona molto speciale. Se lo Scorpione sente di avere un predominio, allora diventa molto protettivo e devoto, oltre a essere particolarmente dolce.

Queste caratteristiche emergono anche in ambito lavorativo. Basti sapere che lo Scorpione sa osservare ciò che lo circonda e, grazie alla sua intelligenza, può arrivare molto in alto. A patto – però – che possa essere libero di fare le cose e che non venga relegato al ruolo di semplice esecutore. Caratterialmente gli Scorpione amano le sfide sia nei giochi che nello sport. Aspetti che si possono ritrovare anche in Alessia Marcuzzi che, con la sua bellezza e il suo fascino innegabile, è entrata di diritto nel cuore dei telespettatori. Al tempo stesso è una che ama sperimentare e nel lavoro ne ha dato prova decidendo nell’estate del 2021 di prendersi un periodo di pausa: un aspetto insolito per chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Alessia Marcuzzi, nata sotto il segno dello Scorpione

Ironica, intelligente e bellissima: Alessia Marcuzzi sfoggia molte delle caratteristiche che contraddistinguono il suo segno zodiacale.

Il fascino è certamente una di quelle, la sua bellezza è infatti evidente, così come il fatto di riuscire a catturare l’attenzione degli altri. Questi sono indubbiamente elementi che hanno fatto parte del lungo percorso che ha affrontato per diventare una delle showgirl e delle presentatrici più amate. A un aspetto sensuale ed elegante ha accompagnato l’intelligenza. Lo ha dimostrato anche nelle scelte di lavoro, settore in cui si è sempre impegnata moltissimo, infatti Alessia Marcuzzi ha saputo anche fare un passo indietro quando non si è più riconosciuta in quello che le veniva proposto. Il suo ritorno, poi, è stato annunciato a un anno di distanza dalla pausa proprio con un programma che le calza a pennello Boomerissima. Oltre allo showbiz, è anche un’imprenditrice di successo con una linea di bellezza che macina consensi. Questo è un altro elemento distintivo di chi è nato sotto il segno dello Scorpione: infatti si tratta di persone che sono instancabili nelle attività in proprio.

Alessia è anche mamma di due figli avuti da storie d’amore diverse: Tommaso, nato nel 2001 dalla sua relazione con Simone Inzaghi, e Mia, nata da quella con Francesco Facchinetti. Nel 2014 è convolata a nozze con il produttore televisivo Paolo Calabresi. Spesso sono circolate voci di crisi tra i due, magari perché non sempre si vedono insieme nei social e questo è un altro aspetto dell’indipendenza degli Scorpione che hanno anche bisogno di tempo per se stessi, ma il perdurare della relazione ha sempre smentito ogni illazione.