Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni: l’annuncio su Instagram

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan una decisione che certamente non è stata presa a cuor leggero.

Con un comunicato ufficiale la presentatrice amatissima dal pubblico ha fatto sapere di voler lasciare l’azienda che l’ha ospitata per tantissimi anni e che le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina, come ha fatto sapere sui suoi profili social.

La notizia era già trapelata nelle scorse settimane, come aveva anticipato TvBlog: Alessia Marcuzzi non guiderà per quest’anno Temptation Island e nel contempo era stata esclusa la sua partecipazione a Le Iene per una “rivoluzione nella conduzione”.

Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti.

La Marcuzzi, che è stata uno dei volti protagonisti di Mediaset, oggi ha bisogno di nuovi stimoli e per farlo ha prima bisogno di prendersi una pausa dal piccolo schermo.

È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì, e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare.

Una decisione sofferta e difficile quella di Alessia, presa dopo un anno complicato, tra una pandemia mondiale e anche una crisi con il marito Paolo – confessata poi a Verissimo – senza dimenticare anche la lontananza dal lavoro a causa della positività al Coronavirus, che le ha impedito di essere al timone de Le Iene per alcune puntate. Tante le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta dolorosa:

Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono.

Non è mancato ovviamente il sostegno di fan, colleghi e amici, che hanno commentato in massa il post di Alessia. Bellissime le parole di stima di Filippo Bisciglia, che le ha scritto: “Sei una persona meravigliosa, sei stata la prima a pronunciare il mio nome in Tv! Auguri per tutto… Ti meriti tutto ciò che pensi possa renderti felice”. Così come quelle di Sandra Milo: “Rispetto la tua scelta ma sono sicura che mancherai a tutti. Spero di rivederti presto, ovunque tu voglia, riempire il video col tuo bel sorriso”. E ancora Mara Venier, che ha commentato “Sempre con te amore”, e Tommaso Zorzi che sul post ha lasciato un messaggio di incoraggiamento: “Forza Ale, abbi cura di splendere”.

Dolcissime anche le parole di Rita Dalla Chiesa: “Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te. Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene”.