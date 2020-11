Alessia, i suoi 48 anni alla fine di un anno complicato

Alessia Marcuzzi dagli esordi in tv nei primi anni ’90 alle Iene e Temptation Island, passando per l’Isola dei Famosi, il GF, due figli, tanti amori e un anno (l’ultimo) parecchio complicato. La vita in foto della conduttrice più esplosiva, ironica e travolgente della tv che quest'anno ha dovuto affrontare non pochi gossip