Mara Venier, la dedica speciale a Nicola Carraro su Instagram per l’anniversario di nozze

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Quindici anni insieme tra amore, supporto reciproco e condivisione: oggi Mara Venier e il marito Nicola Carraro celebrano 15 anni di matrimonio.

Ed entrambi hanno affidato ai social parole speciali d’amore, lo hanno fatto su Instagram pubblicando due immagini del loro giorno speciale: quello in cui si sono detti sì. Nelle foto si vede Mara, bellissima in abito bianco con i capelli lasciati sciolti sulle spalle, e Nicola Carraro elegantissimo in un completo gessato.

Alla fotografia Mara ha accompagnato una dedica speciale per il marito: “Buon anniversario amore mio… 15 anni oggi , saranno 21 a settembre, chi l’avrebbe detto…”, infatti la coppia è convolata a nozze dopo sei anni di fidanzamento. Un lungo legame, solido e bellissimo, come ha ribadito anche il marito nel suo post in cui ha scritto: “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di ‘fidanzamento’ fa 21, siamo maggiorenni”. Tantissimi gli auguri e i mi piace per questa coppia che, nel corso del tempo, ha mostrato ai tanti fan la profondità e la bellezza del loro legame. E dopo la foto, Mara ha anche pubblicato un video che ricorda il giorno delle nozze, da cui emerge tutta l’emozione di quel giorno speciale.

La coppia, che è convolata a nozze il 28 giugno del 2006, stava insieme già da sei anni quando si è detta sì, il primo incontro tra i due – a quanto pare – era avvenuto a una cena a cui erano stati entrambi invitati.

Da allora di tempo ne è passato e il loro rapporto appare sempre profondo e bellissimo: spesso capita che si dedichino sui social pensieri d’amore. Come quando, in occasione dei 70 anni di Mara, il marito le ha scritto parole dolcissime, accompagnate da un collage di scatti della conduttrice: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”.

Parole speciali anche quelle usate da Mara per i 79 anni del marito, quando su Instagram aveva pubblicato un video e una foto assieme.

Mara Venier il 27 giugno è andata in onda con l’ultima puntata di Domenica In, il contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai ha ottenuto tantissimo successo e tornerà anche nella prossima stagione televisiva sempre con la guida di Mara e – a quanto pare – con qualche novità.

Ora però è tempo dei festeggiamenti, quelli speciali per celebrare i 15 anni da marito e moglie di Mara Venier e di Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore.