Domenica In, Mara Venier pronta al cambio di rotta per l’autunno: le novità

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Una sola, grande certezza per la prossima stagione di Rai1: la presenza di Mara Venier. Il suo ritorno come conduttrice dell’ammiraglia di Viale Mazzini ha subìto un crescendo inarrestabile ed è su questa scia positiva che si sta muovendo la dirigenza per l’annata a venire.

La sua Domenica In è un successo. Puntata dopo puntata, il pubblico rinnova l’affetto per la conduttrice veneta e le sue storie con un numero di ascolti sempre più soddisfacente e solido, com’è accaduto anche per la puntata del 20 giugno, quella in cui Mara è tornata al suo posto dopo il periodo complicato seguito all’operazione ai denti.

Mara Venier è dunque un volto rassicurante della rete e nessuno ha intenzione di rinunciarvi. Tuttavia, Domenica In necessitava di una spinta di rinnovamento già da qualche anno e da quando si era pensato a un ampliamento del cast che il direttore di Rai1 – Stefano Coletta – aveva respinto con tutte le sue forze.

Ed è così che, messa al sicuro Mara, il direttore di Rai1 annuncia le novità della prossima tornata di puntate al via dal 19 settembre: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune”.

Sono quindi confermate le tante interviste alle celebrità che hanno tenuto in piedi il format in questi anni ma, a queste, si affiancheranno quelle alle persone comuni con le quali si proverà ad agguantare una nuova fetta di pubblico.

I primi accenni di rinnovamento si sono avvertiti già sul finire della stagione 2020-2021, con l’introduzione di elementi di attualità inseriti tra un’intervista vip e l’altra. Oltre alla consueta pagina d’apertura dedicata all’emergenza sanitaria ed ereditata dalla passata edizione, Mara Venier aveva iniziato a sentire qualche voce diversa, sebbene sempre legata alla più stretta attualità. Aveva infatti intervistato Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, e i genitori di Marco Vannini, scomparso in circostanze tragiche a maggio 2015.

Una stagione non facile, quella affrontata da Mara Venier, che sul finire delle puntate ha dovuto fare uno sforzo in più per essere in onda. La conduttrice ha infatti voluto rendere partecipe il pubblico delle sue ultime disavventure di salute, scaturite da alcune complicazioni avvenute a seguito di un banale impianto dentale. Nonostante le difficoltà, ha voluto comunque essere in onda per se stessa e per il suo pubblico, che ha salutato con un pianto liberatorio: “Sono strafelice di essere qui”.