Mara Venier, la dolce dedica per l’anniversario di matrimonio e la proposta di Nicola

Diciassette anni di matrimonio: Mara Venier e Nicola Carraro sono più innamorati che mai. A confermarlo le tenere parole che la conduttrice ha dedicato, come ogni anno, al suo compagno di vita su Instagram. Una foto e una breve, ma significativa, dedica. Un festeggiamento che arriva in momento difficile e triste per la famiglia Venier, tanto da suscitare l’apprezzamento di moltissimi fan e vip, che non hanno tardato a commentare il post con cuori e frasi di vicinanza. Anche Nicola Carraro ha condiviso un ricordo di quella giornata speciale del 28 giugno 2006, riservando all’amata una proposta che lascia pensare a un “bis”.

Mara Venier e Nicola Carraro: le parole per l’anniversario di matrimonio

Mara Venier e Nicola Carraro hanno usato i social per dedicarsi speciali parole d’amore. Hanno infatti pubblicato due foto del giorno del loro matrimonio, 17 anni fa. La “Zia” ha condiviso i sorrisi dei neosposi appena usciti dalla chiesa sotto una pioggia di riso candido, mentre Nicola ha riproposto la foto del bacio sul sagrato, circondati dagli amici e dai festeggiamenti. In entrambi gli scatti si vede Mara, bellissima in abito bianco con i capelli sciolti sulle spalle, e Nicola Carraro elegantissimo in un completo gessato.

“Buon anniversario amore mio …. ti risposerei domani”: questa la breve ma significativa dedica sotto l’immagina postata dalla Venier. Una dichiarazione d’amore che arriva in un momento molto difficile e triste per lei e la famiglia. Neanche un mese fa, infatti, è venuto a mancare il compagno della figlia, Pier Francesco Forleo, molto amato e stimato.

La coppia, convolata a nozze il 28 giugno del 2006, stava insieme già da sei anni quando si è detta sì. Sembra che il primo incontro tra i due sia avvenuto a una cena a cui erano stati entrambi invitati. Da allora, nonostante di tempo ne sia passato, il loro rapporto appare sempre profondo e bellissimo e capita spesso che si dedichino pensieri d’amore sui social.

Nicola Carraro e la proposta: di nuovo sposi?

Le parole sotto la foto condivisa da Nicola Carraro lasciano invece un dubbio: la coppia ha intenzione di rinnovare i voti con un’altra cerimonia? Certo questo non è dato saperlo, ma è anche altrettanto sicuro che la Venier direbbe un altro sentitissimo “sì”. “Buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi? 🎂❤️💋🌹”, questa la domanda a cui la “Zia” ha risposto subito affermativamente, mandando in visibilio i fan, che non vedrebbero l’ora di rivedere i due sull’altare più innamorati che mai.

Oggi la Zia Mara è sposata con Nicola Carraro, l'uomo a cui è legata dal 2006. Prima di lui, la conduttrice di Domenica In è stata fidanzata con attori e nomi noti nel mondo del cinema e dello spettacolo, sia italiani che stranieri. Da giovanissima, la Venier è stata fidanzata con Francesco Ferracini, da cui ebbe la figlia Elisabetta. Qualche anno dopo i due si sono sposati, ma l'idillio è durato poco, portando presto alla separazione. Zia Mara iniziò allora una storia d'amore con un altro attore, Pier Paolo Capponi. Da questa relazione nacque Paolo, il secondo figlio della conduttrice. In seguito, la Venier è stata sposata con il comico Jerry Calà, ma il loro matrimonio è durato solo un anno. Separatasi da Calà, la celebre Mara inizia una lunga relazione con Renzo Arbore, terminata nel 1997. In seguito la conduttrice si fidanzò con Armand Assante, attore italoamericano che però lascia poco tempo dopo.