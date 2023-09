Mara Venier e Nicola Carraro, il momento più duro della loro storia: “Liti continue”

“Nessuno ci dava due lire”. Come per le più grandi storie d’amore, gli inizi sono sempre burrascosi, messi in discussione. Chiacchierati, insomma. E quando pensiamo a una coppia solida del mondo dello spettacolo, non può che venirci in mente quella composta da Mara Venier e Nicola Carraro. Incredibilmente belli, vicini, affiatati, nonostante tutto. Nonostante addirittura un periodo buio, un momento di crisi che, alla fine, si è risolto per il meglio, come raccontato in una lunga intervista.

Mara Venier e Nicola Carraro, il momento più buio

“Dopo 23 anni d’amore e 17 di matrimonio, eccoci ancora qui”. Nessuno dava due lire alla coppia composta da Mara Venier e Nicola Carraro, eppure non si sono mai separati, né allontanati. Nemmeno quando la Zia d’Italia ha sempre “ceduto” alla conduzione di Domenica In, il programma che ha reso a sua immagine e somiglianza. Perché di Nicola, Mara si è innamorata perdutamente, proprio in quella splendida isola caraibica che ha fatto da sfondo alla loro storia d’amore.

A spingere questa coppia, però, come raccontato nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, il cugino Angelo di Carraro. “Lui aveva capito che io e Mara eravamo perfetti per stare insieme”. Lui “cumenda”, lei si è definita “pescivendola”. Due persone che in apparenza sembravano distanti, e che, alla fine, si sono unite in matrimonio. Ma qualche momento di crisi c’è stato. Uno, in realtà, durante una vacanza in Sardegna. Che, però, non è riuscito a spezzare il loro amore, anzi. Come ci hanno insegnato alcune delle più belle storie d’amore, talvolta la crisi diventa un mezzo potente per consolidare ancor di più la coppia.

“Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi’. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”. Ma, secondo Carraro, “non è stata poi una grande crisi, un momento un po’ difficile, un’estate storta”. La Venier, però, lo ha smentito, a modo suo. “No caro mio, è stata una crisi. La verità è che quando io mi diverto molto, lui non si diverte. A me piace andare alle feste con tanto casino, divertirmi anche con gente improbabile, fare tardi. Lui non ama queste cose e diventa molto snob”.

La storia d’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Da quella cena organizzata da Melania Rizzoli di tempo ne è passato. “Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare. Tra me e me, però, sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita”, aveva raccontato Mara Venier a riguardo. Non proprio un colpo di fulmine, all’inizio, perché l’amore è nato con il tempo.

Così, a 50 anni, Mara Venier ha incontrato l’uomo che ha saputo renderla felice, tanto da sposarlo il 28 giugno 2006. Nessuna gelosia, però, tra loro, come svelato al Corriere della Sera. “Tanto per cominciare non posso essere geloso di una che dice ‘Ti amo’ a chiunque conosca”. Carraro ha ammesso di non avere mai avuto problemi con gli ex – che sono sempre ingombranti, ma non in questo caso. “Con Arbore c’è grande stima e rispetto; Jerry lo conosco da tanto tempo, quando ancora facevo il produttore cinematografico. Siamo amici”. La Venier, invece, ha rivelato di essere stata “gelosissima” durante la sua vita. Ma non del suo Nicola. “Non me ne dà motivo. E il nostro rapporto è basato sulla fiducia e su un accordo preciso: ciascuno di noi mantiene i propri spazi”.