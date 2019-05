Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier

editato in: da

Elisabetta Ferracini è la figlia di Mara Venier e un personaggio televisivo molto amato. Classe 1968, è nata dalla relazione della conduttrice con l’attore Francesco Ferracini, morto nel 2016. A contatto sin da piccola con il mondo dello spettacolo, nel 1991 Elisabetta ha debuttato come attrice nella fiction Chiara e gli altri. L’anno successivo ha recitato in Italia chiamò, in seguito, seguendo le orme di mamma Mara Venier, ha esordito come presentatrice.

Nel 1994 è stata scelta per affiancare Pippo Baudo in Tutti a Casa, in onda il sabato sera su Rai Uno, e Sanremo Giovani. Il vero successo però è arrivato quando è stata scelta per guidare Solletico, show dedicato ai ragazzi condotto con Mauro Serio, trasmesso tutti i pomeriggi. Tre edizioni consecutive hanno consentito ad Elisabetta Ferracini di diventare l’idolo dei più giovani, aprendole le porte dello Zecchino d’Oro e facendola diventare testimonial di moltissimi marchi prestigiosi di giocattoli.

All’apice del successo è stata scelta per condurre Domenica In, seguendo le orme della madre. Poi l’incontro con Pierfrancesco Forlo, suo attuale compagno, da cui ha avuto nel 2002 il figlio Giulio. Dopo la gravidanza, Elisabetta Ferracini ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv. Si è dedicata al teatro e ad altri progetti, comparendo raramente sul piccolo schermo, ospite di Quelli che il calcio e La prova del cuoco.

Nel 2012 ha inaugurato su Play.me un nuovo programma tutto suo, intitolato Vado a casa di Elisabetta. In seguito ha recitato in Un caso di coscienza 5, fiction di successo in onda su Rai Uno.

»Come è riuscita a rendermi più sicura di me? – aveva spiegato a Gente, Elisabetta Ferracini parlando del rapporto con Mara Venier -. Il fatto che so di poter contare sempre su mia mamma. Lei è un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare. Lo dico consapevole del fatto che stiamo vivendo il momento migliore di madre e figlia».

Elisabetta Ferracini ha un’amica del cuore famosa: si tratta di Sabrina Salerno. Ed era presente in studio quando mamma Mara ha intervistato la cantante icona degli Anni 80, che di lei ha detto: «Elisabetta è sempre stata in tutte le tappe importanti della mia vita, mi conosce profondamente, non ho bisogno di spiegarle le cose, sa come sono veramente».