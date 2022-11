Che fine hanno fatto le Letterine di Passaparola?

Fonte: IPA Le Letterine di Passaparola

Basta nominare le Letterine di Passaparola e la melodia “ullalla, ullalla, ullalla oh” per evocare tantissime emozioni e ricordare un periodo magico della tv. Era la fine degli anni Novanta quando lo show condotto da Gerry Scotti approdò su Canale Cinque, portando sul piccolo schermo volti che, nel corso degli anni, sarebbero diventati familiari al grande pubblico.

Chi sono state le Letterine di Passaparola?

Bellissime, ma anche naturali e simpatiche, le Letterine di Passaparola nacquero con l’idea di rappresentare le “ragazze della porta accanto”. Il loro successo superò ogni aspettativa, portandole a diventare un vero e proprio fenomeno di culto, imitato e citato negli anni a venire.

Letterine di Passaparola ieri e oggi

Le Letterine di Passaparola non solo hanno segnato il mondo della tv, ma hanno rappresentato un trampolino di lancio per tantissimi artisti. Nello show di Gerry Scotti, fra uno stacchetto e l’altro, abbiamo visto passare Ilary Blasi, oggi affermata conduttrice, Caterina Murino e Alessia Fabiani, divenute attrici di successo, ma anche Silvia Toffanin, al timone di Verissimo, uno dei programmi più amati di sempre.

Alcune Letterine hanno continuato la carriera nella tv, altre hanno deciso di percorrere una strada diversa. Scopriamo cosa fanno oggi e come sono diventate.

Caterina Murino

Classe 1977, è stata Letterina nella primissima edizione di Passaparola. Alla carriera in tv ha da subito affiancato quella nella recitazione, studiando nella Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio. Dopo aver recitato in numerose fiction, da Le ragazze di Miss Italia a Orgoglio e Don Matteo, ha esordito al cinema in Nowhere di Luis Sepúlveda.

Nel 2004 ha deciso di trasferirsi a Parigi e, grazie a Il bandito corso con Jean Reno, è diventata famosissima in Francia. Due anni dopo è stata scelta per vestire i panni di Solange, Bond girl nella pellicola Casino Royale dedicata alle avventure di James Bond. Da allora Caterina Murino si è divisa fra produzioni internazionali (come St. Trinian’s con Rupert Everett e Colin Firth) e italiane (come Il seme della discordia con Alessandro Gassmann). Ha realizzato diversi tour teatrali e partecipato a videoclip musicali.

Dopo ruoli indimenticabili e la partecipazione a Montalbano e L’Isola di Pietro, Caterina ha dato il via a una carriera internazionale che è tutt’oggi in ascesa. Oltre al lavoro di attrice, ha deciso di dedicarsi alla passione per i gioielli, creando una linea tutta sua di preziosi.

Elisa Triani

Letterina nelle prime due edizioni di Passaparola, accanto a Gerry Scotti, dopo aver lasciato il programma Elisa Triani ha continuato a dividersi fra il piccolo e il grande schermo. Ha recitato in E allora mambo! e preso parte allo show Il grande bluff. Ha condotto diversi programmi, fra cui Bellissima d’Italia, con Gerry Scotti, e Pressing Champions League, ma anche Domenica Stadio. Dopo le esperienze a La Corrida e nella fiction Il mammo, Elisa Triani ha deciso di inseguire la sua passione per il giornalismo.

Ha iniziato un praticantato nella testata Videonews, a Mediaset, lavorando dietro le quinte di Mattino Cinque. Nel 2009 è diventata inviata di Pomeriggio Cinque e de La Fattoria, mentre nel 2011 ha raggiunto un traguardo importante, iscrivendosi all’albo dei giornalisti professionisti della Lombardia. Un sogno che si è realizzato al meglio grazie a Studio Aperto, dove è stata scelta per la conduzione del tg. Non solo: nel 2013 Elisa è convolata a nozze con Gabriele Cima, suo amico d’infanzia, ritrovato grazie a Facebook nel 2009. La coppia ha avuto due figli.

Giulia Montanarini

Nel cast di Passaparola come Letterina nel 1999, Giulia Montanarini ha sempre sfruttato le sue doti di ballerina in tv. È stata nel corpo di ballo di Ciao Darwin, di Beato tra le donne, di Carramba e del Bagaglino accanto a Pamela Prati, Angela Melillo e Ramona Badescu. In seguito ha preso parte a numerosi film e programmi tv come Compagni di scuola, Il Paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni, e Natale in India con Massimo Boldi e Christian De Sica.

Nel 2005 è stata fra i concorrenti de La Fattoria, per poi sbarcare tre anni dopo a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Al termine del suo percorso nello show, Giulia ha scelto il corteggiatore Alessio Lo Passo, ma la love story è terminata poco dopo la fine della trasmissione. Oggi Giulia Montanarini si è allontanata dai riflettori per fare la mamma. Dopo la fine del primo matrimonio nel 2004 e delle seconde nozze con il calciatore Luisito Campisi, la showgirl ha trovato l’amore con un medico romano da cui nel 2020 ha avuto la sua prima figlia, Alice.

Alessia Fabiani

Alessia Fabiani è stata una delle Letterine di Passaparola dal 1999 al 2003, affiancando Gerry Scotti nella conduzione dello show Bellissima d’Italia. Dopo l’esperienza nel celebre quiz è stata tronista di Uomini e Donne, affiancando al lavoro in tv quello in teatro con musical e commedie. Fra i programmi a cui ha partecipato Alessia Fabiani troviamo La sai l’ultima? in coppia con Alessia Mancini, anche lei ex Letterina, e Lucignolo, dove ha rivestito il ruolo di inviata accanto a Mascia Ferri, Giada De Blanck e Alessia Ventura.

Ha condotto Pressing Champions League con Massimo De Luca, Guida al campionato e il quiz Camerino virtuale – The Box Game. È inoltre stata fra i protagonisti del cast de La Fattoria. La grande passione di Alessia Fabiani è però rimasta sempre il teatro. Così tanto che nel 2016 è stata premiata per la sua attività teatrale al Festival di Avezzano con il Premio Civiltà dei Marsi.

E la vita privata? Alessia Fabiani, archiviata la relazione con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ha trovato l’amore con Fabrizio Cherubini. Dopo il matrimonio e la nascita dei gemelli, Kim e Keira, la coppia ha però deciso di separarsi.

Benedetta Massola

Letterina di Passaparola dal 1999 al 2001, Benedetta Massola è diventata famosa quando era giovanissima e ha diviso la sua carriera fra programmi tv e spot. Ha condotto Pressing Champions League e Senza Rete, entrambe trasmissioni sportive, e Sipario, il rotocalco televisivo del Tg4 dedicato alla cronaca rosa e allo spettacolo. Per un breve periodo ha sostituito Emanuela Folliero come annunciatrice di Rete 4 e ha guidato in Rai il programma Paolo Limiti Show in onda in prima serata.

Dopo aver recitato in numerosi spot pubblicitari, Benedetta ha recitato in Casa Vianello, Nebbie e delitti, Una famiglia in giallo e Un ciclone in famiglia. Terminata una love story con Lapo Elkhann, ha trovato l’amore accanto a Jean Sebastién Decaux, manager che ha sposato nel 2015 e da cui ha avuto una figlia, Sophie. Proprio per amore della famiglia, la Massola ha deciso di allontanarsi dai riflettori.

Daniela Bello

Ballerina professionista, Daniela Bello, dopo aver fatto parte del corpo di ballo di Scherzi a Parte, La sai L’ultima e Ok, il prezzo è giusto, con Iva Zanicchi, dal 1999 al 2002 è stata Letterina di Passaparola. Uscita dal programma, ha recitato nel soap di Canale 5 Vivere e condotto alcuni programmi per Happy Channel. Dal 2007 al 2009 ha guidato Melaverde. Oggi lavora su QVC e si dedica a una delle sue grandi passioni, lo yoga. Legata in passato a Kledi Kadiu, è sposata da qualche tempo con Salvatore Sagone, celebre manager di artisti.

Vincenza Cacace

Dopo essere stata valletta in Paperissima, dal 1999 al 2001 Vincenza Cacace è stata una Letterina di Passaparola. Dal 2002 al 2004 ha affiancato Gerry Scotti ne La Corrida, in seguito è entrata nella squadra del Tg4 di Emilio Fede, prima come Meteorina e successivamente come conduttrice di Sipario. Nel 2005 ha dato alla luce il suo primo figlio, annunciando un temporaneo addio alle scene, per poi tornare in una stagione alla guida di Sipario. Dal 27 giugno 2007 è sposata con l’ex calciatore Giuseppe Pancaro da cui ha avuto Riccardo e Virginia.

Cristina Cellai



Seconda Miss Italia nel 1998 e a Miss Europa nel 1999, Cristina Cellai è stata Letterina di Passaparola nell’edizione 2000-2001. La sua esperienza in tv però è durata poco. Cristina infatti ha sposato il calciatore Davide Dionigi, da cui ha avuto due figli. Per amore della famiglia ha scelto di abbandonare le luci dei riflettori e oggi si occupa di volontariato.

Silvia Toffanin



Fra le Letterine di Passaparola più amate e famose, Silvia Toffanin ha partecipato al programma di Gerry Scotti fino al 2002. Proprio dietro le quinte dello show ha trovato il grande amore, quello per Piersilvo Berlusconi, da cui ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Iscritta dal 2004 all’Albo dei giornalisti professionisti, ha condotto Nonsolomoda e si è laureata in lingue e letterature straniere a Milano, con una tesi su I telefilm americani per adolescenti (con Aldo Grasso come relatore). Nel 2006 è diventata la conduttrice di Verissimo, show che guida ancora oggi con grande successo.

Alessia Ventura



Cugina di Luca Argentero, Alessia Ventura ha debuttato nel mondo delle moda nel 1995 e ha recitato in Centrovetrine prima di approdare a Passaparola dove è stata Letterina dal 2001 al 2003. Terminata l’esperienza nel quiz, è stata fra le concorrenti de La Talpa, mentre dal 2007 al 2008 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione de I raccomandati. Dopo aver recitato in Carabinieri 7, Alessia Ventura ha condotto varie trasmissioni fra cui Controcampo, Mezzogiorno in famiglia e Drive Up.

Nella vita privata, Alessia è stata legata per diverso tempo a Filippo Inzaghi. Nel 2019 il colpo di fulmine per Gabriele Schembari, imprenditore siciliano da cui ha avuto la figlia Ginevra. Per amore del compagno, l’ex Letterina ha lasciato Milano e si è trasferita nel ragusano, trovando la felicità.

Ilary Blasi



Fra le ex Letterine più celebri c’è Ilary Blasi, nel cast del quiz di Canale Cinque dal 2001 al 2003. Da subito la showgirl ha mostrato un grande interesse per la conduzione, affiancando Alvin al timone di Top of the Pops e Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nel 2006 è stata una delle co-conduttrici di Sanremo con Victoria Cabello e Panariello. Fra i suoi programmi cult non possiamo non citare il Festivalbar, Le Iene e Il Grande Fratello Vip. Da sempre sotto i riflettori, la vita privata di Ilary Blasi è stata segnata dalla relazione con Francesco Totti, calciatore della Roma. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Una favola d’amore che si è interrotta bruscamente nel luglio del 2022 quando la coppia ha annunciato l’addio dopo 17 anni. Una separazione che è stata segnata da gossip, interviste al vetriolo e scandali.

Ludmilla Radchenko

Letterina a Passaparola nel 2002, Ludmilla Radchenko è stata fra i concorrenti de La Talpa e ha guidato On the road con Alessia Ventura. Dopo una breve esperienza come attrice in R.I.S. – Delitti imperfetti ha deciso di dedicarsi completamente alla pittura, realizzando alcune mostre collettive e qualche personale. Oggi Ludmilla è una pittrice e artista affermata che espone in tutto il mondo. Ha un suo studio a Milano e si dedica a tempo pieno all’arte. L’ex Letterina nel 2013 ha sposato la “iena” Matteo Viviani da cui ha avuto le figlie Eva e Nikita.

Cosmanna Ardillo

Letterina di Passaparola negli anni 2002-2003, Cosmanna Ardillo ha cambiato la sua vita dopo la partecipazione allo show di Gerry Scotti. In seguito alla scomparsa del padre ha deciso di prendere le redini dell’azienda di famiglia, salvandola dal fallimento e diventando una manager di successo. Cosmanna ha trovato la propria realizzazione anche nella vita privata, sposando Alessandro Porcelli da cui ha avuto tre figli.

Francesca Lodo



Letterina di Passaparola nell’edizione 2002-2003, Francesca Lodo in seguito ha partecipato al reality La Fattoria. Nel 2006 ha debuttato al cinema in Olè, passando poi alla conduzione del meteo del TG4 e di Sipario. Dopo essersi allontanata per un lungo periodo dalla tv, Francesca è tornata nel cuore del pubblico grazie a L’Isola dei Famosi, dove ha mostrato tutta la sua forza e umanità. Oggi la Lodo lavora come influencer su Instagram, collaborando con numerosi brand. L’ultimo legame accertato è quello con Andrea Monteforte, ristoratore romano, su cui però ha sempre mantenuto il più stretto riserbo.

Morena Salvino



Letterina di Passaparola nel 2002, Morena Salvino ha da subito inseguito la passione per la recitazione. Dal 2004 al 2007 ha recitato in CentoVetrine, interpretando Chiara Baldi, in seguito è stata protagonista di numerose fiction Rai. Nel 2013 ha aperto un blog dedicato alla cucina, in cui svela segreti e ricette.

Michela Coppa



Dal 2002 al 2004 Michela Coppa è stata Letterina di Passaparola. In seguito è stata scelta per affiancare Gerry Scotti a La Corrida e ha guidato Ricette di famiglia con Davide Mengacci su Rete 4. Dopo aver condotto Melaverde, è approdata sul canale Alice per presentare. Benvenuti al nord – La nosa cusina con lo chef Roberto Valbuzzi. Oggi si occupa principalmente di benessere e di cucina. Innamoratissima dell’imprenditore Christian Milia, nel 2021 è diventata mamma per la prima volta.