editato in: da

Che fine ha fatto Alessia Fabiani? Era la fine degli anni Novanta quando la showgirl arrivò al successo grazie a Passaparola, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti. Poi la fama, tantissime esperienze televisive, da La Sai l’Ultima? a Uomini e Donne, sino al reality La Fattoria e Lucignolo. Infine la decisione di dedicarsi alla recitazione, con l’esordio a teatro e una parte in Loro il film di Paolo Sorrentino.

Sono trascorsi diversi anni da quando Alessia Fabiani si esibì nel suo primo balletto negli studi di Passaparola e da allora molte cose sono cambiate. Oggi la modella e showgirl è lontano dalla tv ed è un’attrice di teatro, ma soprattutto una mamma.

Nel 2012 infatti ha dato alla luce i gemellini Kim e Keira, nati dall’amore per Francesco Cherubini, da cui si è separata, dopo 8 anni di relazione, nel 2017. Determinata, forte e bellissima, Alessia ha svelato in una recente intervista di aver rifiutato moltissimi progetti televisivi per stare accanto ai suoi figli e per coltivare la passione per la recitazione.

“Ho partecipato alla Fattoria, ma oggi non rifarei un reality – ha confessato ai microfoni di Radio Cusano Campus -. Innanzitutto perché dovrei lasciare i miei figli per tanto tempo, secondariamente perché è un’esperienza che ho già fatto e poi perché oggi non è il mio primo interesse mettere in piazza la mia vita privata, le mie sfumature personali. Mi piace molto di più esprimere le mie emozioni recitando in teatro. È un altro momento di vita per me”.

“Mi hanno fatto tante proposte in questi anni, mi hanno proposto l’Isola e il Grande Fratello – ha svelato Alessia Fabiani -. Ho rifiutato e mi dispiace perché potrebbe sembrare un atteggiamento snob, ma non è così, semplicemente è un’esigenza personale. Da quando sono nati i miei figli ho deciso che avrei assecondato ancora di più ciò che il mio cuore voleva e lo faccio ogni giorno, in tutto quello che scelgo sia per me che per loro. Se mi offrissero un programma in tv? Se i miei figli venissero con me l’accetterei. Loro sono la priorità assoluta della mia vita”.

Di recente l’abbiamo vista in tv come ospite di Caduta Libera, nella puntata dedicata alle mamme vip. “Ho rincontrato tante mie colleghe del passato – ha raccontato -, anche alcune letterine di Passaparola. È stato bello e anche nostalgico”.