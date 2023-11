Parla in tribunale l'ex compagno di Alessia Fabiani, accusato di lesioni e maltrattamenti dalla ex Letterina

Fonte: IPA Alessia Fabiani, parla l'ex compagno

Una separazione dolorosa e decisamente turbolenta quella tra l’ex Letterina Alessia Fabiani e il compagno Fabrizio Cherubini: i due si sono detti addio nel 2016, dopo 8 anni di relazione e due figli, dopo le accuse di percosse e maltrattamenti da parte di lei. Oggi l’imprenditore ha parlato in tribunale per difendersi e raccontare la sua verità, ben diversa dalla versione della showgirl.

Fabrizio Cherubini si difende in tribunale dalle accuse di Alessia Fabiani

L’imprenditore Fabrizio Cherubini è finito a processo per maltrattamenti ai danni della sua ex compagna, la showgirl Alessia Fabiani. I due, legati dal 2008 fino al 2016, hanno avuto due figli: la loro è stata una rottura turbolenta, segnata dalle accuse di maltrattamenti dell’ex Letterina.

“Sono otto anni che aspetto di parlare“, ha esordito così Fabrizio Cherubini in tribunale, che non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al giudice. “Ho depositato anche una querela perché lei aveva raccontato al tribunale fatti non veri”.

Una versione molto diversa quella raccontata dall’imprenditore, che si è difeso dalle accuse dell’ex, riportando la sua versione. “Vivevamo nello stesso appartamento ma dormivamo in camere separate. Già dai primi del 2016 il rapporto era andato alla deriva. Tramite delle conoscenze in comune ho scoperto che lei aveva una relazione con il suo maestro di tennis”.

Poi sono arrivate le liti sempre più frequenti e la consapevolezza dei tradimenti: “Rientrava non prima delle 2 o le 3 di notte, visibilmente alterata. Quando era fuori casa le chiedevo di mandarmi foto per capire dove fosse”.

Le chat e la denuncia di maltrattamenti

L’imprenditore ha dovuto anche riportare le chat di Whatsapp, dalle quali emergono tutta la rabbia e il risentimento di una coppia il cui sentimento si è spento da tempo. “Sono a fare una passeggiata” scriveva lei, “sì mo’ si chiamano passeggiate, continui a prendere in giro me e i tuoi figli a cui non hai mai lavato una maglietta o scaldato un biberon“, rispondeva lui.

La showgirl aveva denunciato l’ex: stando alla sua versione, il 6 aprile 2016 Fabrizio Cherubini l’avrebbe afferrata per il collo provocandole dei lividi documentati da un referto medico che certifica una prognosi di 20 giorni. Ma l’imprenditore riporta una versione molto diversa: “Lei è rientrata a notte fonda, le ho chiesto più volte dove fosse stata e perché non mi avesse risposto, ma lei continuava a dire che aveva il cellulare scarico”.

Cherubini ha sottolineato che era chiaro che la Fabiani fosse stata con un altro uomo dato che indossava “abiti succinti”, e di aver scoperto mentre lei era in bagno che il suo telefono era carico. “Quando mi ha visto mi ha aggredito con un calcio ai genitali e un pugno. Io mi sono difeso spingendola”.

E sui segni sul collo lui ha risposto prontamente: “Io questi segni non li ho mai visti perché lei non era presente in casa e io non l’ho mai toccata”. Ma l’ex Letterina ha parlato anche di violenza psicologica, sostenendo che Cherubini la insultasse ogni giorno: “Tu sei uno psicopatico, è da anni che mi picchi, mi hai rotto la mandibola”, scriveva lei in un altro messaggio.

Una storia dai contorni oscuri, in cui sono tante le contraddizioni. “La mia ex mi ha chiesto un ingente mantenimento, 4000 euro al mese – ha raccontato Cherubini -. Se glielo avessi accordato avrebbe rimesso la querela. L’ho fatto ma quando, per problemi economici, non sono stato più in grado di pagarle gli alimenti lei l’ha ripresentata”.