Chi è Fabrizio Gifuni, il marito di Sonia Bergamasco

Attore di gran talento e regista teatrale, Fabrizio Gifuni è uno degli artisti più apprezzati in Italia. Attualmente sul palco con Con Il Vostro Irridente Silenzio, spettacolo da lui interpretato ed ideato, nonostante la grande riservatezza, ha attirato l’attenzione del pubblico anche per la sua vita privata. Come molti sapranno, è sposato con una famosa collega: l’attrice Sonia Bergamasco.

Classe 1966, Fabrizio Gifuni è nato a Roma e fin da piccolo ha mostrato una grande passione per la recitazione e per il teatro. Una passione che, negli anni, ha coltivato con estrema dedizione. Si è diplomato, infatti, nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e, dopo aver fatto molta gavetta, nel 1993 ha esordito a teatro e, pochi anni dopo, al cinema.

La sua carriera spicca subito il volo, impegnando Fabrizio in numero opere. Nonostante il successo e grandi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel film Il capitale umano, è sempre rimasto con i piedi ben piantati per terra. Oltre la dedizione per il lavoro, ha dimostrato di avere a cuore anche la famiglia.

Fabrizio Gifuni è un uomo estremamente riservato che ha sempre tentato di lasciare lontana dai riflettori la sua vita privata. È cosa nota, però, che durante i suoi numerosi impegni lavorativi ha incontrato Sonia Bergamasco. Anche lei nata nel 1966 e attrice, oggi è nota a tutti come Livia, l’eterna fidanzata del commissario Montalbano, a cui presta il volto dal 2016.

Nella sua carriera ci sono anche tanti altri lavori di successo, tra i quali il film La meglio gioventù e la serie De Gasperi, l’uomo della speranza. Ed è proprio in questi due progetti che Fabrizio e Sonia si sono conosciuti. I due, ormai, sono una coppia da oltre vent’anni: se la passione per la recitazione li ha fatti incontrare, a farli rimanere insieme è stato poi un grande amore.

Nel 2000 i due hanno deciso di sposarsi e, da allora, si sono tenuti ben lontani dal gossip. Nessun pettegolezzo o voce di crisi ha mai rovinato la loro serenità. Sonia e Fabrizio hanno anche due figlie: Valeria e Maria. Una vera e propria dimostrazione di come sia possibile lavorare nel mondo dello spettacolo e del cinema senza coinvolgere gli aspetti più privati della propria vita. Di Gifuni, per esempio, si sa solo una curiosità: è un appassionato di calcio e gran tifoso della Juventus.