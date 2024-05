Alessia Fabiani, l’ex compagno Fabrizio Cherubini assolto: ora lei è indagata

In una toccante intervista a Caterina Balivo, Alessia Fabiani ha parlato della sua carriera e della vita privata, in particolare del matrimonio finito

Durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”, programma di punta della Rai, Caterina Balivo ha intervistato Alessia Fabiani, ex modella e attrice, che ha aperto il suo cuore riguardo una dolorosa esperienza personale. Durante l’emozionante intervista, Alessia ha ripercorso gli alti e bassi della sua carriera e vita personale, includendo il difficile capitolo del suo matrimonio fallito e il conseguente processo legale.

Ha infatti rivelato di aver presentato nel 2016 una denuncia contro il padre dei suoi figli, accusandolo di violenza domestica. Tuttavia, il tribunale ha successivamente interpretato gli eventi come semplici litigi familiari, portando all’assoluzione dell’ex compagno.

Una carriera luminosa cominciata a 9 anni

“Mi scovò Maurizio Costanzo, avevo 9 anni”. Racconta di essere stata una bambina vivace e di come un piccolo gesto dispettoso le abbia aperto le porte della televisione: “Io ero molto dispettosa”, dice a Caterina Balivo, “ero una peste, avevo fatto uno sgambetto a un giornalista e lo feci cadere a terra… Costanzo chiamò mia madre e mi offrì un ruolo, ogni fine scuola andavo al Centro Paladino. Io ho sempre avuto il pallino di fare l’attrice… volevo essere altro da me”.

La difficoltà di essere ascoltata e creduta

La conversazione si è poi spostata sui temi più personali, tra cui la perdita di un fidanzato in giovane età e le sue conseguenze emotive: “L’anno prima avevo perso un mio fidanzato, un incidente stradale me lo ha portato via. Stavo rimettendo a posto le mie cose. Metabolizzare non è stato facile”.

Alessia Fabiani ha anche chiarito alcuni gossip riguardanti vecchie relazioni, come quella attribuitale con Pippo Inzaghi, e ha confermato la relazione con Dj Francesco, nata in parte per dispetto verso la collega Aida Yespica.

Il momento più toccante dell’intervista è stato quando Alessia ha discusso il suo matrimonio con Fabrizio, il padre dei suoi figli, e il turbolento divorzio che ne è seguito. “Nel 2009 conosco una persona, Fabrizio, era l’uomo per me, persona molto importante, padre dei miei figli. Io vivevo a Milano, lui mi chiese di andare a Roma e io ho chiuso la mia casa e sono andata”. Tuttavia, nonostante l’iniziale felicità, il matrimonio si è deteriorato, culminando in un’accusa di violenza domestica che ha visto l’ex marito assolto dal tribunale. Ora è lei indagata per falsa testimonianza.

Alessia Fabiani ha sottolineato la difficoltà di vedersi messa in discussione non solo dal tribunale ma anche dall’opinione pubblica: ” Io ho detto la mia verità…Mi è dispiaciuto il fatto che si sia messo in dubbio che abbia raccontato delle cose vere o che non fossero cose gravi…”, ha affermato, esprimendo dispiacere per il fatto che le sue parole siano state messe in dubbio e per la decisione di ritirare la denuncia in un momento di grande tensione emotiva.

” Io questa denuncia l’avevo pure ritirata lì per lì…E forse è questo che ha fatto cadere un po’ di efficacia…Io avevo denunciato perché ferita ed era diventato impossibile stare insieme…”, ha confessato l’ospite.

La preoccupazione per il futuro dei figli

Caterina Balivo ha espresso preoccupazione per il benessere dei figli di Fabiani, mettendo in evidenza l’importanza di tutelare i minori dai dettagli potenzialmente traumatici della disputa legale dei genitori, che rimangono accessibili online. Questa cosa non va bene. È una cosa veramente brutta”, ha commentato Balivo, chiamando a una maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti delle dinamiche familiari esposte al pubblico.

La discussione ha toccato anche il tema della redenzione e del perdono, con Alessia Fabiani che ha lamentato l’assenza di una semplice scusa da parte dell’ex partner, nonostante la fine della loro relazione legale. “Io volevo solo che mi chiedesse scusa. Questo non c’è mai stato”, ha concluso, lasciando intendere la complessità emotiva e legale di situazioni familiari simili.