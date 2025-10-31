Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Alessia Fabiani

A giudicare dalle foto, sono parecchi anni che Alessia Fabiani è felicemente fidanzata, eppure non lo abbiamo mai saputo. L’ex letterina ha tenuto nascosta per molto tempo la relazione con Dario Berrettini, insegnante di tennis che è stato per lei compagno discreto e sempre presente. Dopo lunghi anni di privacy assoluta, adesso Fabiani ha scelto di “urlare” il proprio amore e presentare pubblicamente il compagno.

Alessia Fabiani ha un fidanzato segreto

Con un gesto inaspettato, Alessia Fabiani ha presentato ai propri follower Dario Berrettini. L’uomo che, scrive lei stessa, “mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni”. L’ultimo carosello Instagram della showgirl riunisce numerosi scatti che la ritraggono assieme al compagno in teneri momenti di quotidianità: le vacanze insieme, le feste di carnevale, le cene al ristorante, le giornate in famiglia.

Quella che Fabiani svela sui social è una relazione solida e affiatata, decisamente di lunga data. Un amore che Alessia ha voluto tenere nascosto, “segreto, tutto mio” scrive. Il riserbo assoluto sembra essere durato a lungo a giudicare dai numerosi e diversi look delle foto – nonché alle prime foto postate dal fidanzato, con tanto di hashtag #famiglia, risalenti già al 2017.

Il messaggio di presentazione di Fabiani è romanticissimo: “Ora è il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata. – scrive – E merita che io lo urli perché è l’unico che non mi ha mai chiesto di farlo”. Parole da sciogliersi, che hanno commosso non solo i numerosi fan dell’opinionista televisiva, ma anche qualche collega arcinoto.

“Meriti un uomo che ti ami, siete stupendi” ha scritto in risposta al post di Alessia Manuela Arcuri. “Bellissima coppia” commenta Simona Ventura. Felicitazioni che si unisca alle migliaia arrivate dai fedelissimi fan di Alessia Fabiani, che sul suo profilo Instagram vanta oltre 220mila follower.

L’amore ritrovato con Dario Berrettini

Di Dario Berrettini non sappiamo nulla, se non che di professione fa l’insegnante di tennis – o, almeno, così si legge sui suoi social. L’uomo che da anni rende felice Alessia Fabiani, 48 anni, non è famoso e non sembra avere alcuna smania di finire sotto i riflettori. Una persona discreta e riservata, e forse è proprio questo che serviva alla showgirl dopo anni di dolore e qualche relazione sbagliata.

Dopo essere stata legata sentimentalmente a Francesco Mario Oppini, il figlio di Alba Parietti, nei primi Anni ‘2000, Alessia Fabiani sposò l’imprenditore Fabrizio Cherubini. Nel 2012 i due divennero genitori dei gemellini Kim e Keira, nati nel 2012 e oggi due vivacissimi adolescenti (che ogni tanto la mamma coinvolge in divertenti siparietti social). Quello con Cherubini fu un matrimonio complesso che sfociò nel divorzio, nel 2017, dopo una denuncia per violenza domestica da parte di Fabiani all’ex marito. L’uomo è stato in seguito assolto e Fabiani accusata di falsa testimonianza: “Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità”.

Ma si tratta, appunto, di acqua passata. Quello che è accaduto ieri non importa più, perché oggi Alessia Fabiani è felice assieme a Dario Berrettini e con lui ha costruito una nuova famiglia.