Alessia Fabiani, ex marito assolto: “Lui festeggia, io porto avanti i figli da sola”

Lo sfogo di Alessia Fabiani sui social dopo che l'ex marito Fabrizio Cherubini è stato assolto (per la seconda volta): "Resta moralmente assente", ha tuonato la soubrette

Sconfitta in tribunale per Alessia Fabiani. L’ex letterina di Passaparola ha perso la battaglia legale contro Fabrizio Cherubini, l’ex marito dal quale ha avuto i figli Kim e Keira. Aveva accusato l’uomo di non pagare gli alimenti ma il giudice non ha appoggiato la tesi della soubrette e attrice.

Alessia Fabiani perde la battaglia contro l’ex marito

“In questi giorni si è parlato molto dell’assoluzione del padre dei miei figli dall’accusa di omesso mantenimento”. Con queste parole si apre il messaggio che Alessia Fabiani ha condiviso su Instagram. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è tornata a commentare una vicenda familiare, e anche giudiziaria, particolarmente complessa, soffermandosi sugli ultimi sviluppi arrivati dopo ben sette anni.

“Una decisione che, giuridicamente, riconosce una impossibilità economica e, quindi, l’assenza di dolo, ma che non cancella la realtà dei fatti: il dovere di contribuire ai bisogni dei figli resta e lui non lo ha fatto”, ha scritto.

“Dietro la tecnica del diritto, però, c’è qualcosa di più profondo. Un padre che si disinteressa dei propri figli, anche se assolto penalmente, resta assente moralmente“, ha aggiunto.

Poi ha precisato: “Non è una gara tra ex partner, ma una questione di responsabilità verso i ragazzi. E mentre lui festeggia una vittoria, io, con la forza che una madre cerca con ogni risorsa per il bene dei figli, ho portato avanti tutto da sola: lavoro, cura, amore e presenza”.

“La mia forza non viene dall’esito di un’aula di tribunale, ma dagli sguardi dei miei figli – ha concluso – che mi restituiscono ogni giorno la conferma più autentica, quella di aver vinto per loro e con loro, con l’amore”.

Uno scontro che va avanti da ormai sette anni

È la seconda volta che Alessia Fabiani esce sconfitta da una battaglia legale contro il suo ex marito. L’attrice e soubrette lo aveva già denunciato in passato per maltrattamenti che, secondo la versione della donna, sarebbero avvenuti nel periodo della loro relazione, durata dal 2008 al 2016.

Ma il ristoratore è stato assolto, complice anche la testimonianza di un amico che ha raccontato di presunti tradimenti di Alessia, mentre la Fabiani è stata indagata per falsa testimonianza.

A tal proposito la 48enne ha dichiarato un anno fa: “Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio? C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità”.

“Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo. Per una soubrette la compassione non vale? L’imputato era lui, ora sono diventata io”.

Il rapporto tra la Fabiani e Fabrizio Cherubini, genitori dei gemelli Kim e Keira nati nel 2012, è da anni segnato da continue tensioni e cause. Dopo le accuse di violenza domestica poi cadute, l’ultima vicenda riguarda il processo per il mancato pagamento del mantenimento.

Ma il tribunale di Roma ha assolto Cherubini, riconoscendo una “impossibilità oggettiva” dovuta a gravi difficoltà economiche, motivo per cui non è stato dichiarato colpevole.

