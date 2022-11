Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale: lei arriva con una delle borse trafugate

Il giorno tanto atteso è arrivato: Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano in tribunale per quella che ormai in molti hanno definito la “guerra del guardaroba”, ed è il loro primo faccia a faccia dopo tanto tempo. E mentre i curiosi prendono d’assalto l’edificio in cui si tiene l’udienza, la bella conduttrice romana ha già lanciato la sua prima frecciata. Si è infatti presentata con una borsa firmata, appartenente alla collezione che il suo ex marito le aveva fatto scomparire qualche settimana fa.

Francesco Totti e Ilary Blasi, l’arrivo in tribunale

Appuntamento al tribunale civile di Roma, non di certo uno dei più romantici che abbiano mai vissuto: Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano in aula per la contesa giudiziaria riguardante Rolex, borsette firmate, scarpe e altri gioielli. Questo venerdì 11 novembre, come annunciato nelle scorse settimane, ha preso il via la battaglia legale per far chiarezza su quanto avvenuto all’interno del guardaroba di quella che, per tanti anni, è stata una delle coppie d’oro dello showbiz italiano. L’ex calciatore giallorosso e la conduttrice sono arrivati poco prima delle ore 14 davanti all’edificio che ospita la settima sezione civile per l’udienza tenuta dal giudice Francesco Frettoni.

Fonte: ANSA

Francesco Totti si è presentato a bordo di una Smart nera, accompagnato da Laura Matteucci, assistente del suo legale. Elegantissimo con abito scuro e camicia bianca, si è incontrato con il suo avvocato Antonio Conte davanti al tribunale: sarà lui ad assisterlo in questa vicenda legale e nella causa di separazione, dopo la “rottura” che c’è stata solo qualche ora fa tra Totti e Annamaria Bernardini De Pace. Subito dopo è arrivata anche Ilary Blasi: scesa da una Bmw bianca, a bordo del quale si trovava anche il suo avvocato Alessandro Simeone, ha subito lanciato un segnale chiaro e forte.

Bellissima e anche lei molto elegante, Ilary ha scelto infatti un tailleur nero e un paio di giganteschi occhiali da sole. Ma non solo: l’occhio dei presenti è caduto sulla borsa nera firmata Chanel che la conduttrice ha con sé. Ebbene sì, è proprio una delle borse che Totti le aveva trafugato – a suo dire nel tentativo di proporle uno scambio e riottenere così la sua collezione di Rolex finita nelle mani della Blasi. Qualcosa, nel piano di Francesco, dev’essere andato storto: qualche settimana fa, la conduttrice si sarebbe introdotta di nascosto nella loro villa all’Eur, momentaneamente blindata, ed è qui che avrebbe ritrovato tutto ciò che l’ex marito le aveva fatto sparire.

Fonte: ANSA

L’udienza Totti-Blasi: i dettagli

È proprio per il “furto” dei Rolex e la successiva scomparsa di un’ampia collezione di borse e altri accessori griffati che ora Francesco Totti e Ilary Blasi sono ai ferri corti. In aula, il giudice Frettoni ha chiesto la presenza di entrambi per poter ascoltare le loro versioni dei fatti ed eventualmente per convocare i testimoni da loro indicati – in cui rientrano amici, parenti, funzionari della banca e gioiellieri. In attesa del verdetto, il tribunale è blindato: agenti e guardie giurate circondano l’edificio per evitare che chiunque possa avvicinarsi ai due ex coniugi.