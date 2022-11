Totti, bocciato l’accordo con Ilary: la rottura con l’avvocato Bernardini De Pace

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, volente o nolente, è diventato da tempo un caso mediatico. La conduttrice e l’ex calciatore, tra interviste e frecciatine social, stanno continuando la loro battaglia anche in tribunale, dove però a quanto pare sarebbe arrivata una svolta. Sembra infatti che l’ex Capitano della Roma farà a meno del suo avvocato, Annamaria Bernardini de Pace: l’accordo trovato con Ilary Blasi non sarebbe piaciuto al suo entourage.

Totti-Blasi, l’accordo non c’è: la rottura con l’avvocato Bernardini De Pace

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a infiammare le pagine di tutti i giornali. Mentre venerdì 11 novembre 2022 è stata fissata l’udienza in tribunale per discutere della scomparsa della preziosa collezione di Rolex dell’ex calciatore e di quella delle borse della conduttrice (che sembra essersi risolta), ci sarebbe stata una svolta che potrebbe sparigliare, ancora una volta, le carte in tavola.

Stando a quanto riportato da Dagospia, pare che l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace abbia fatto un passo indietro, e di comune accordo avrebbe chiuso ogni rapporto con Totti. Le motivazioni sarebbero da ricercare nell’accordo proposto dal legale a Ilary Blasi.

Annamaria Bernardini de Pace infatti sarebbe stata in grado di trovare il giusto compromesso economico sulla cifra che l’ex Capitano della Roma avrebbe dovuto corrispondere alla conduttrice, che avrebbe permesso una “pacifica” separazione consensuale. Ma, stando a quanto si legge sul portale di Roberto D’Agostino, Francesco Totti e il suo entourage avrebbero bocciato l’accordo raggiunto.

“Mentre l’avvocato di Ilary Blasi andava a depositare al tribunale di Roma le carte per la separazione giudiziale, Bernardini de Pace non poteva fare altro che scrivere una letterina a Totti per annunciare che il suo incarico, una volta trovato l’accordo, era giunto al termine“, fa sapere Dagospia.

Totti, l’accordo economico con Ilary Blasi salta: c’entrerebbe Noemi

La saga giudiziaria tra il Pupone e la Blasi è di certo lontana dallo scrivere il capitolo finale: gli ex coniugi infatti dovranno aspettare marzo 2023, per incontrarsi in tribunale per la separazione giudiziale. Secondo quanto sostiene Dagospia, a convincere Annamaria Bernardini de Pace a lasciare l’incarico sarebbero stati alcuni screzi con Noemi Bocchi, che “non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”.

Nel frattempo i rapporti tra Totti e la Blasi sarebbero più tesi che mai e le loro comunicazioni si limiterebbero a quelle inerenti ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma l’ex calciatore potrebbe ritrovarsi ben presto con un’altra spinosa questione legale da affrontare: Antonella Fiordelisi, concorrente del GF Vip, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Totti. Si tratterebbe di un semplice “Ciao”, che ha però già sollevato tantissime polemiche visto che sarebbe stato inviato quando il Pupone aveva già iniziato la frequentazione con la Bocchi.

A difenderlo è intervenuto l’amico Alex Nuccetelli, convinto della buona fede dell’ex calciatore. Intanto però gli avvocati della Fiordelisi sono pronti a intervenire: hanno infatti chiesto a Totti il permesso di poter pubblicare i messaggi, e se non dovessero ricevere un riscontro positivo potrebbero intraprendere le vie legali.