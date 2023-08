Principe Harry, nell’ultima foto qualcosa nel suo aspetto non torna

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Un nuovo, piccolo mistero, aleggia sul Principe Harry. Se nelle sue ultime apparizioni a Singapore il secondogenito di Carlo e Diana è apparso con l’inconfondibile chioma rossa ad incorniciare il viso, in uno scatto apparso sul sito della sua organizzazione BetterUp il suo aspetto è decisamente diverso. Che ci sia la mano di un fotoritocco?

L’ultimo ritratto del Principe Harry

Quando nel 2021 il Principe Harry decise di creare la start-up per la salute mentale BetterUp, spiegò di voler ‘aiutare a creare un impatto sulla vita delle persone’. E da allora l’organizzazione procede nel sentiero fortemente voluto dall’ormai ex reale inglese, combinando mental coaching e tecnologia. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è apparso sul sito web della compagnia un nuovo ritratto del Duca di Sussex, corredato da un profilo con le informazioni più importanti sul suo conto. A catturare l’attenzione, più che le parole, è stato comunque lo scatto, che mostra Harry (e soprattutto la sua chioma) molto diverso dal solito.

Proprio negli ultimi scatti arrivati da Singapore, dove il Principe si trovava per partecipare ad un evento benefico, Harry appariva con i celebri capelli rossi piuttosto radi. Nell’immagine pubblicata su BetterUp, invece, la chioma del marito di Meghan Markle appare non solo più fluente, ma decisamente più scura. E sui tabloid inglesi sono in molti a scommettere che, più che un trapianto, il principe debba ringraziare photoshop.

D’altro canto quello della calvizie è un problema diffuso nella famiglia Windsor, e pur non riscontrando la stessa entità del fratello William, che ha iniziato a perdere i capelli quando era ancora molto giovane, anche Harry pare stia facendo i conti con un forte diradamento capillare, soprattutto nelle tempie. E il fenomeno sarebbe accelerato da quando si è trasferito in California con la moglie Meghan Markle.

Il profilo del Duca di Sussex

In quanto alle parole che accompagnano lo scatto incriminato di Harry, si tratta di un breve sunto delle iniziative da lui supportate in ambito benefico. Forte della lezione materna, il principe si è infatti sempre distinto per l’interesse in cause filantropiche di diverso tipo, soprattutto legate a temi ambientali e di salute mentale.”Harry è un filantropo, veterano dell’esercito, ambientalista e sostenitore del benessere mentale” si legge nel profilo.

E’ stato lui a volere fortemente la nascita degli Invictus Games, pensati per aiutare i veterani dell’esercito affetti da disabilità ad usare lo sport come mezzo di riabilitazione. Altrettanto sentita la fondazione di Archewell, che si occupa invece di lavoro no-profit. E l’impegno nella beneficenza è proprio uno dei temi che lo hanno portato ad avvicinarsi alla moglie Meghan Markle, da sempre come lui attenta e partecipe in numerose cause sociali. Anche dopo l’allontanamento volontario dalla famiglia reale, la coppia non ha perso di vista i propri obiettivi, continuando a presenziare ad eventi e parlando spesso in pubblico di salute mentale. Proprio intorno a questo delicato tema, ruoterebbe il nuovo progetto miliardario di Harry e Meghan, che anche quando si tratta di lavoro cercano di promuovere sempre messaggi di un certo tipo.