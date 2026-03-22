Ascolti tv 21 marzo, Canzonissima sfida Amici di Maria De Filippi

Scontro aperto tra "Canzonissima" di Milly Carlucci e "Amici" di Maria De Filippi: chi ha vinto la gara degli ascolti di sabato 21 marzo

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IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

La sfida tra Rai e Mediaset non accenna a placarsi, almeno per quanto riguarda gli ascolti tv. Sabato 21 marzo ancora una volta si sono scontrate le due regine della tv a colpi di musica e non solo. Su Rai1 ha debuttato Canzonissima, nuova versione del varietà musicale, tra i più famosi della tv di Stato, con la conduzione di Milly Carlucci. E su Canale5 è tornato il Serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show che vede sfidarsi cantanti e ballerini per conquistarsi la vittoria finale.

Sulle altre reti c’erano diverse alternative: come di consueto, per gli appassionati di serie crime, su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di F.B.I.. Su Rai3 invece andava in onda La pelle del mondo – Intelligenza, programma di approfondimento con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo. Rete4 proponeva il film Nati con la camicia con Bud Spencer e Terence Hill, mentre su Italia1 andava in onda la commedia per famiglie Cattivissimo me. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 21 marzo? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 21 marzo, prima serata: Amici vince ma Canzonissima stupisce

Nella serata di ieri, sabato 21 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:25 alle 22:14 (3.900.000 – 22%), Canzonissima intrattiene 2.582.000 spettatori pari al 22.5% dalle 22:14 alle 1:14. Su Canale5 la puntata di Amici incolla davanti al video 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8% dalle 21:24 alle 00:44.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 463.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Cattivissimo me raduna 582.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge 405.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza 727.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.215.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 216.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 542.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time, i dati del 21 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.162.000 spettatori (22.7%) dalle 20:41 alle 21:21. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.496.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.298.000 spettatori e il 23.4% dalle 20:46 alle 21:21. Su Rai2 TG2 – 50 Anni di Notizie è visto da 445.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.052.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 776.000 spettatori con il 4.3% (La Confessione Finale a 828.000 e il 4.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 772.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3%) nella seconda parte. E sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 424.000 spettatori (2.3%).

Preserale, i dati del 21 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.026.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità registra 4.212.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.579.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.305.000 spettatori (15.9%).

Su Rai2, dopo la presentazione (215.000 – 2.1%), Dribbling sigla 312.000 spettatori (2.7%), mentre 9-1-1: Lone Star registra 399.000 spettatori (2.8%) e 9-1-1 540.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 438.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 611.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.967.000 spettatori pari al 12.4%, mentre Blob segna 743.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 La Promessa interessa 862.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Paddock Live registra un netto di 389.000 spettatori con il 2.7%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 379.000 spettatori e il 2.7%.