La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude prima per Maria De Filippi e l’abito di Samira è un omaggio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Nella puntata del 21 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in anticipo, aprendo la strada ad Amici di Maria De Filippi. Nella data dell’inizio del Serale infatti la trasmissione, inaspettatamente, ha chiuso mezz’ora in anticipo. L’arrivo alla Ruota delle Meraviglie della nuova campionessa infatti è avvenuto alle 21:17, un orario insolito per il programma che solitamente chiude alle 22.

La Ruota della Fortuna, Gerry chiude prima e lascia spazio a Maria De Filippi

Come sempre La Ruota della Fortuna non ha deluso le aspettative fra battute, momenti divertenti, ma anche colpi di scena nel gioco, con una maxi vincita. Lo show si è aperto con l’arrivo di una Samira Lui vestita con un abito floreale stupendo. La showgirl dopo aver sceso le scale ha svelato di averlo indossato per celebrare la primavera.

“La primavera è arrivata e Samira ha voluto omaggiarci con questo look!”, ha spiegato Gerry Scotti. Spazio poi alla gara che questa sera è stata particolarmente interessante. Nonostante la bravura infatti il Campione Alessandro ha perso il suo titolo. Il concorrente infatti è stato battuto da Lavinia che, grazie ad una maxi vincita da 40mila euro si è aggiudicata il ruolo di Campionessa della trasmissione.

Arrivata in fretta a La Ruota delle Meraviglie, la concorrente ha però ceduto alla tensione e alla fine si è dovuta “accontentare” di un montepremi da 39.700 euro. Il gioco finale è stato piuttosto veloce e ha sorpreso la scelta di arrivarci ad un orario che non è affatto consueto. La Ruota della Fortuna infatti di solito termina verso le 22.

Questa volta però lo show ha voluto anticipare i tempi, probabilmente per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi, pronta a tornare in onda con una nuova puntata del Serale.

“Dopo di noi non perdetevi il ritorno di Amici su Canale 5”, ha detto Gerry Scotti, che non ha nemmeno lanciato i consueti 60 secondi di stop prima di scoprire i premi nascosti nelle tre buste de La Ruota delle Meraviglie.

Le novità del Serale di Amici

Il Serale di Amici d’altronde è uno degli eventi più attesi di questa stagione televisiva. Merito della capacità di Maria De Filippi di rendere sempre lo show interessante e avvincente. Tante le novità di quest’anno a partire dai giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Quattro grandi nomi dello spettacolo chiamati a giudicare le performance dei 17 concorrenti che sono sbarcati in questa nuova fase della trasmissione.

Come sempre saranno presenti ben tre squadre con due professori – uno di canto e uno di ballo. Le coppie scelte sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Troviamo poi Lorella Cuccarini e Veronica Peparini pronte a schierare Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Infine Anna Pettinelli ed Emanuel Lo con una squadra composta da Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio.

L’obiettivo? Regalare al pubblico un grande spettacolo, alla ricerca del talento, fra esibizioni da brividi, commozione, ma anche divertimento. Un mix che, un’edizione dopo l’altra, ha segnato il successo di questa trasmissione.