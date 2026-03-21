Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrente

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena. Il più interessante riguarda senza dubbio la rivelazione della concorrente Ileana che è riuscita a mettere, anche se in parte, in difficoltà Stefano De Martino.

Affari Tuoi, la rivelazione di Ileana sorprende De Martino

A giocare nella puntata del 21 marzo di Affari Tuoi la concorrente Ileana da Sanremo. La ragazza ha scelto di farsi accompagnare in studio dalla madre Graziella e ha raccontato di fare la commessa. “Mi sono trasferita per amore a Sanremo e ci sono rimasta”, ha rivelato, iniziando il gioco con il pacco numero 5.

La partita di Ileana è partita bene e la concorrente ha eliminato lo zero, scatenando l’esultanza di tutti. Nei tiri successivi però la situazione è cambiata e sono usciti alcuni premi importanti come quello da 100mila e da 75mila euro. Nonostante ciò quando è arrivata la prima offerta del Dottore da 30mila euro, la concorrente ha deciso di rifiutare. “Voglio continuare a giocare”, ha spiegato a Stefano De Martino.

E proprio poco dopo il conduttore è stato protagonista di una rivelazione fatta da Ileana. La concorrente infatti ha rivelato di aver fatto un sogno prima di arrivare ad Affari Tuoi in cui era presente proprio Stefano De Martino. Non solo, ha spiegato che quel sogno era premonitore e affermava che sarebbe stato proprio il conduttore a suggerirgli il pacco per ottenere la vittoria.

Una rivelazione che ha messo leggermente in difficoltà Stefano, ma che ha anche divertito moltissimo il pubblico in studio. Nel frattempo il Dottore è tornato a fare le sue offerte, prima da 15mila poi da 19mila. Ma Ileana le ha rifiutate entrambe ed è andata avanti, realizzando però un cambio con il pacco numero 9. Prima dell’ultimo tiro Il Dottore ha rilanciato con un’offerta da 30mila euro. Ileana dopo una lunga riflessione ha deciso di cedere e ha accettato l’offerta. Una scelta saggia, visto che il suo pacco conteneva solamente 1 euro.

Stefano De Martino inarrestabile con Affari Tuoi

Stefano De Martino si conferma un grande conduttore, capace di divertire, ma anche saper emozionare. Arrivato ad Affari Tuoi dopo l’addio di Amadeus, è riuscito a rendere davvero suo lo show, inserendo elementi che hanno donato nuova linfa vitale al format.

Herbert Ballerina e Martina Miliddi, voluti fortemente dal conduttore, hanno conquistato in breve tempo il pubblico. Herbert è diventato la spalla comica del presentatore, mentre Martina, con le sue esibizioni, ha alleggerito ancora di più la tensione che caratterizza il gioco.

Uno stile di conduzione che De Martino ha portato anche in un altro programma cult come Stasera tutto è possibile, e che di certo porterà anche a Sanremo 2027. Il presentatore ha ricevuto un vero e proprio “passaggio di testimone” da Carlo Conti nell’ultima serata del Festival e sarebbe già al lavoro per preparare la prossima edizione della kermesse dove, di certo, lascerà la sua inconfondibile cifra stilistica.