La nuova concorrente di “Affari Tuoi” arriva dalla città di Sanremo e Stefano De Martino è già pronto al Festival

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

Quella di lunedì 23 febbraio sarà l’ultima serata di Affari Tuoi, almeno per un po’. Il mitico show dei pacchi si ferma doverosamente per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la cui 76esima edizione prende il via a partire da martedì 24. E chissà che la prossima non sia condotta proprio da Stefano De Martino, che non perde occasione per rendere omaggio alla kermesse musicale più importante della televisione italiana, con una concorrente che sembra esser stata chiamata di proposito.

Stefano De Martino, il legame con Sanremo

La precedente puntata aveva visto sfidare la fortuna il pacchista ligure, quest’oggi prontamente sostituito da un corregionale. La nuova concorrente di Affari Tuoi si chiama Ileana, lavora come commessa in un negozio di abbigliamento e, guarda caso, arriva proprio dalla città di Sanremo. Considerato l’imminente inizio del Festival della canzone, sembra proprio che la direzione l’abbia selezionata di proposito. E Stefano De Martino non perde l’occasione di rendere omaggio alla kermesse ballandone la sigla con l’intero studio.

“Buon Festival!”: con queste parole il conduttore conclude la puntata di questa sera, aggiungendo “un grande in bocca al lupo a Carlo Conti” e dichiarandosi pronto a “godere questo Festival”. Questo Festival che per lui potrebbe essere l’ultimo da spettatore. Sono sempre più insistenti, ormai, le voci che vogliono De Martino come erede di Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2027.

A un certo punto si pensava lo avesse confermato persino il Direttore Generale della Rai Roberto Sergio, ospite improvvisato a La Pennicanza di Fiorello. Non era vero nulla, si è trattato di una “gag incomprensibile”. Eppure, il siparietto messo su dal discolo Rosario potrebbe prossimamente trasformarsi in realtà, e chissà che la sigla del Festival suonata ad Affari Tuoi non serva a De Martino come buon auspicio.

Veronica va sul sicuro ad Affari Tuoi

Se Ileana è la nuova arrivata, protagonista di questa puntata di Affari Tuoi è stata la dolce Veronica, pacchista in arrivo da Atella, piccolo comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Veronica, di mestiere logopedista, si presenta con un delizioso fiocco in testa, glitter sugli occhi e, al suo fianco, la fedele cugina Angela. Cugina, una fra 15, e vicina di casa, nonché confidente e consigliera di fiducia. La sintonia è evidente e nel corso della puntata questo bel duo manterrà una costante sintonia di vedute.

Veronica è bella, dolce ed educata, ma non fortunata. Nei primi 6 tiri fa fuori il podio delle più alte tra le cifre in palio, le restano soltanto i 300.000 euro, che svaniscono poco dopo, giusto il tempo di rifiutare il cambio offerto dal Dottore. In seguito, Veronica rifiuta anche la prima offerta, quella da 10.000 euro, non sufficienti a regalare “un secondo viaggio di nozze” ai genitori. Con l’avanzare della gara, la concorrente si fa più audace, “lascia e raddoppia” salutando il pacco numero 2 in favore del numero 4 che, per scaramanzia, tiene chiuso fin quasi alla fine.

Non molto fortunata ma decisamente prudente. “Non voglio tornare a casa senza niente” afferma al round finale, quando sul tabellone restano soltanto 100 euro e il pacco nero. Così, infine, Veronica – in totale accordo con la cugina Angela – accetta i 22.000 euro offertili e fa benissimo, perché il suo era il pacco nero, che conteneva appena 200 euro.