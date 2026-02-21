Stefano De Martino, Roberto Sergio conferma la conduzione di Sanremo poi smentisce: “Nessun annuncio”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Talvolta basta un secondo di silenzio, una connessione internet traballante o una domanda di troppo per scatenare il panico. Questo è quanto sembra sostenere Roberto Sergio, Direttore Generale della Rai, che nelle ultime ore si è ritrovato al centro di un vero e proprio “giallo” legato al futuro del Festival di Sanremo. Quello che poteva apparire come il battesimo ufficiale di Stefano De Martino come conduttore per l’edizione 2027 si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un clamoroso dietrofront.

Stefano De Martino a Sanremo, la conferma di Roberto Sergio

Tutto ha avuto inizio durante la puntata de La Pennicanza del 20 febbraio, il programma radiofonico guidato dall’imprevedibile Fiorello. Come da tradizione, lo showman siciliano non ha resistito alla tentazione di giocare con i vertici aziendali, decidendo di videochiamare in diretta proprio Roberto Sergio.

L’obiettivo di Fiorello era chiaro fin da subito: strappare uno scoop. “Dacci qualcosa che non sappiamo sul futuro di questa azienda. Una cosa sola, che ne so, il Sanremo dell’anno prossimo”, ha incalzato lo showman, cercando di forzare la mano al Direttore Generale. Sergio, inizialmente prudente, ha provato a glissare con un cordiale “Io sono contento di vederti”, ma la trappola era già scattata.

Il cortocircuito: “Chi? De Martino?”

Il momento decisivo è arrivato quando la tecnologia ci ha messo lo zampino. Mentre Fiorello e Fabrizio Biggio insistevano per avere un nome, la connessione video di Roberto Sergio ha subito un brusco rallentamento. “Guarda, si è freezato”, ha esclamato Biggio. Proprio in quel momento di incertezza tecnica, la voce di Sergio è tornata a sentirsi, pronunciando le parole fatidiche: “Chi De Martino? Chi? Chi?”.

Non è servito altro. Fiorello, con il suo fiuto infallibile per il momento virale, ha immediatamente chiuso il cerchio: “Ahhh! L’ha detto! È ufficiale! De Martino presenterà Sanremo. L’ha detto Roberto Sergio!”. La chiamata è stata chiusa tra le esultanze dello studio, lasciando il pubblico (e i social) con la convinzione che il passaggio di testimone fosse ormai cosa fatta.

La smentita: “Solo una gag incomprensibile”

La gioia dei fan dell’ex ballerino di Amici, oggi volto di punta di Rai 1 con Affari Tuoi, è durata però molto poco. Roberto Sergio ha infatti affidato all’Adnkronos una smentita categorica, ricostruendo la dinamica da un punto di vista decisamente diverso. Secondo il DG, non c’è stata alcuna conferma, ma solo un enorme equivoco generato dal ritmo incalzante della trasmissione e dalla scarsa qualità del segnale.

Sergio ha spiegato di essere stato trascinato in quella che ha definito una “gag incomprensibile”, sottolineando come la sua non fosse un’affermazione, bensì una richiesta di chiarimento. In pratica, sentendo dei nomi pronunciati in studio in modo confuso, avrebbe semplicemente chiesto “Chi?”, cercando di capire di chi si stesse parlando. Quella domanda è stata però isolata e trasformata in un annuncio ufficiale dal “ciclone” Fiorello.

Un futuro ancora da scrivere

Al momento, dunque, il dossier Sanremo 2027 resta ufficialmente sulla scrivania dei vertici Rai, senza nomi scritti nero su bianco. Se da un lato è innegabile che il profilo di Stefano De Martino sia tra i più accreditati per il dopo-Conti, dall’altro la dirigenza Rai predica calma.

Nessun annuncio e nessuna rivelazione anticipata, ahinoi: solo il gioco delle parti tra un manager che cerca di mantenere l’ordine e uno showman che vive di scompiglio. Che questo “equivoco” non sia stato, in realtà, un modo per testare la reazione del pubblico? L’ipotesi appare ogni giorno sempre più concreta.