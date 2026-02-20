Fiorello a La Pennicanza: “Scandali a Sanremo, ho le prove”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Da lunedì 23 febbraio entreremo pienamente nell’atmosfera sanremese e ci aspettiamo grandi rivelazioni. Nell’attesa però Fabrizio Corona (falso) annuncia grandi scandali al Festival, il primo coinvolge Fedez e Marco Masini.

Fiorello e il Festival di Sanremo 2026

Dopo il pronostico sui vincitori e l’annuncio su Lady Gaga, Fiorello parte proprio dalle ultime vicende che riguardano il Festival di Sanremo, commentando con la solita ironia: “Leggo che due cantanti avrebbero litigato per una camera d’hotel. Chi può essere stato, litigare per un bagno… di certo non i giovani! Solo gente con la prostata infiammata… insomma, quelli che hanno superato gli ‘anta’!”.

Fiorello, le rivelazioni del finto Corona

Non mancano le irriverenti imitazioni dello showman, tra cui quella di Fabrizio Corona: “Parliamo degli scandali di Sanremo… ho le prove! Cerchiamo di capire perché Masini e Fedez cantano insieme… vi leggo la chat: Fedez scrive ‘Ciao Marco’… lui risponde ‘Fedez ciao, dove sei?’… e Fedez: ‘A casa’! A un certo punto Marco sposta il pizzetto e dice ‘Ci vediamo dopo alle prove!’… Prove di che cosa? Ricordate quando Fedez baciò Rosa Chemical… provate a immaginare la stessa cosa con Masini… che schifo! Il titolo della canzone? Non ‘Male necessario’… ma ‘Uccellone’!!”.

A La Pennicanza, il Papa e il Presidente Mattarella

Si passa al prossimo “tour” in Italia di Papa Leone, in estate in visita tra le altre a Pompei, alla Terra dei Fuochi e Lampedusa: “Ma cos’è, il Papa Beach Party?”, scherza Fiorello.

Ma non solo, perché il pontefice ha ironizzato anche sulle buche della città di Roma. E non poteva mancare dunque un surreale collegamento in diretta proprio con lui, alle prese tra buche, alberi che cadono e cinghiali che attraversano la strada davanti alla sua Papamobile mentre è in giro per la Capitale: “Andare in giro per Roma è come fare il camel trophy!”, la gag del Santo Padre. “Un commento alle omelie fatte con l’IA? Basta! Io ci ho provato… volete sapere cosa è uscito? ‘Gloria nell’alto dei cieli… ma non c’è pace quaggiù… è una questione di peli… sei proprio un angelo tu… che accendi un diavolo in me!’”.

Infine, l’ironia istituzionale con la solita irresistibile telefonata del Presidente Mattarella: “Giorgia Meloni ha condiviso le mie parole dopo l’intervento al CSM? Lei mi dà tante soddisfazioni… è come una figlia ormai. E io per lei sono come un padre… pensi che quando torna a casa mi manda un messaggio, mi scrive “tutto apposto”.

Sa che poi io non riesco a dormire. Volevo darle supporto morale anche su questa querelle che ha con Macron: ognuno si faccia… gli affari suoi. Fosse per me, non avrei esitato a risolvere per vie brevi… con una sonora testata presidenziale! Ma purtroppo non lo posso fare. Sono tentato dal rispondere con una locuzione… lo sai chi ti saluta? Sto… Capo di Stato! Che sono io…!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 23 febbraio su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, pronti per il Festival.