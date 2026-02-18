Fiorello a La Pennicanza: “Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 18 febbraio de La Pennicanza e anche questa volta il Festival di Sanremo tiene banco, tra l’altro con un clamoroso (finto) intervento di Carlo Conti al Tg che dà una notizia che dell’incredibile e riguarda Lady Gaga sul palco dell’Ariston.

Fiorello: ecco chi vince Sanremo 2026

Nella puntata di martedì 17 febbraio de La Pennicanza, Fiorello ha previsto chi vince Sanremo 2026 e qualcuno ha scritto che sta restituendo appeal al Festival. Lui ribatte: “Ma ce ne sono altri come me? Tutto questo andrebbe quantificato: avete il mio IBAN, potete pagarmi… mica creo appeal per il Festival gratuitamente! Come causale potete scrivere: direzione artistica del Festival di Sanremo!”.

Poi, Fiorello torna sui suoi pronostici: “Sono usciti articoli su articoli! Ma sappiate che non è la prima volta: già nel 2014 e nel 2017 azzeccai il tris di Sanremo… e non solo! Vi leggo quest’articolo de La Sicilia del 1969: ‘Bambino di 9 anni di Augusta indovina il podio di Sanremo‘. Sì, ero io! Mi chiamavano il piccolo oracolo di Augusta! Comunque, Fedez e Masini sono contenti del fatto che li abbia pronosticati come vincitori. Mi hanno mandato infatti una loro foto con tanto di gesto apotropaico…”.

Fiorello, gli annunci esilaranti di Carlo Conti

Anche oggi non mancano gli esilaranti annunci di Carlo Conti al TG1: “Notizia che ha dell’incredibile: la grande artista italo-americana Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, vincitrice di decine di Grammy Awards e del premio Oscar… non sarà al 76esimo Festival di Sanremo. Bene bene bene!”.

E ancora: “Martedì 24, prima serata del Festival, su Canale 5 c’è la fiction turca “Io sono Farah”… se non la vedete è meglio, ma se proprio ci tenete guardatela su RaiPlay… ah no, Mediaset non si può vedere su RaiPlay, quindi… bene bene bene!”. Quindi, il gran finale: “Per dare ritmo e velocità all’ultima serata del Festival, sabato 28 febbraio, poco prima della proclamazione del vincitore, sul palco dell’Ariston ci sarà… Gigi Marzullo che intervisterà l’assessore alla cultura di Sanremo!”

Si passa quindi alla cronaca internazionale e al caso del deputato iraniano che ha strappato in Parlamento a Teheran una foto di Mattarella e dei Leader UE.

La Pennicanza, l’intervento (finto) del Presidente Mattarella

A La Pennicanza interviene proprio il solito, surreale Presidente della Repubblica: “Non mi calmo affatto! Ho parlato con l’ambasciatore iraniano e con estrema diplomazia ho detto: ‘Prenda la foto e la ricomponga esattamente com’era… altrimenti… se la mangia!’.

Gli ho spiegato: ‘Prenda la colla vinilica, la passi sui singoli frammenti… fatto? Adesso unisca i pezzi fino a ricreare l’immagine originale. Fatto? Prenda il libro della Costituzione italiana e lo adagi sopra la foto per far aderire tutto. Fatto?’. Quando è uscito dal mio ufficio scodinzolava come un golden retriever!”

Fiorello, A Bano e gli alieni

In chiusura, la divertentissima imitazione di Al Bano che dice la sua sugli alieni: “Da piccolo coltivavamo un campo di pannocchie: eravamo i re delle pannocchie, mi chiamavano ‘Albano Pannocchia’… un giorno notai enormi cerchi e dissi a mio padre: ‘Saranno vandali che vogliono distruggere il nostro campo!’. Mi appostai con una roncola per tre notti, all’improvviso ecco tre lucine che si avvicinano, un disco volante… scendono tre omini e nella nostra lingua dicono: ‘Veniamo in pace’. Rispondo: ‘Io no!’. Li presi a roncolate, gli ho rigato tutta l’astronave! Li avete più visti gli alieni? Ecco, fatevi due domande…”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 19 febbraio dalle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.