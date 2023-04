Giorgia Soleri: “Sei la mia affinità elettiva”. Ma la dedica non è per Damiano

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

“Sei la mia affinità elettiva”, ha scritto Giorgia Soleri in una lunghissima dedica su Instagram. Ma no, non è per il fidanzato Damiano David. Nulla a che vedere con la presunta crisi della coppia, di cui si vocifera ormai da tempo, piuttosto con un’altra persona alla quale l’influencer e attivista è molto legata: si tratta della sua migliore amica Federica Fabrizi, con la quale ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express.

La dedica su Instagram dopo “Pechino Express”

Hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express nella squadra delle Attiviste, riuscendo a far breccia nel cuore del pubblico con la loro carica ed energia, ma anche con le lacrime e i buoni sentimenti di cui si sono fatte portavoce. Giorgia Soleri e Federica Fabrizi (Federippi su Instagram) sono state eliminate dal gioco nell’ultima puntata andata in onda su Sky e sì, hanno decisamente lasciato il segno.

Non è così strano che l’influencer abbia voluto dedicare un lunghissimo post proprio alla sua migliore amica, anziché al fidanzato Damiano David. Del resto l’amicizia – quella vera – è una delle forme d’amore più puro e bello che si possa vivere e la bella Giorgia sa di essere fortunata in tal senso. Un’amica ti sostiene quando neanche tu credi in te stessa, condivide con te gioie e dolori e sa come farti stare bene, anche con un silenzio.

“Puntata dopo puntata, passando tra India, Borneo Malese e Cambogia, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili e conosciuto persone preziose – ha scritto su Instagram -. Siamo entrate a contatto con comunità lontanissime, visto luoghi talmente belli da sembrare onirici e ci siamo portate a casa tanta nuova, entusiasmante ricchezza. (…) Ma la più grande scoperta, per me, rimane il nostro rapporto che tra sfide, risate, limiti, commozione, pianti e sorprese non solo non ha ceduto un attimo, ma si è dimostrato più forte e solido di quanto avrei mai potuto immaginare e ambire. Sei la mia affinità elettiva, e non che servisse andare dall’altra parte del mondo per saperlo, ma hai reso questo viaggio ancora più speciale e indimenticabile. Per sempre grazie Pippi”.

Giorgia Soleri e Damiano David, il gesto scaccia-crisi

Una migliore amica è importante tanto quanto un fidanzato e chi ha la fortuna di averne una lo sa bene. Ma le parole di Giorgia Soleri per la sua amata Pippi nulla hanno a che vedere con la presunta crisi sentimentale di cui non si fa altro che parlare. Del resto un rapporto non esclude l’altro.

Se ne sono dette di ogni a proposito del frontman dei Måneskin e dell’influencer milanese, in ultimo persino che siano una “coppia fake” e che neanche vivano insieme, come invece hanno più volte lasciato intendere sui social. C’è chi ha insinuato una presunta simpatia di Damiano nei confronti della collega Elodie, chi ancora ha rincarato la dose coinvolgendo la bassista Victoria De Angelis come “terzo incomodo”. Purtroppo le rivalità tra donne fanno sempre audience.

Ma ecco che, nel bel mezzo di questo marasma di voci e indiscrezioni, la bella Giorgia ha deciso di mettere a tacere tutti con un gesto scaccia-crisi. Non solo ha assistito a un concerto dei Måneskin dalla prima fila, documentando tutto tra le storie di Instagram, ma lo ha fatto proprio nel giorno del compleanno di Victoria, alla quale ha dedicato degli auguri speciali.