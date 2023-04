Damiano David e Giorgia Soleri: “Coppia fake, non vivono insieme”

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Damiano David e Giorgia Soleri sono una delle coppie più amate (e invidiate) di questi ultimi tempi. Del resto è inevitabile per due giovani belli, innamorati e di successo come loro. Eppure si è parlato di una crisi tra il frontman dei Måneskin e la modella e attivista, attualmente impegnata a Pechino Express, prontamente smentita dai diretti interessati con foto e parole che lasciano intendere come il sentimento sia più vivo che mai. Stavolta, però, a metterci lo zampino ci ha pensato una fonte (anonima, come sempre) con un’indiscrezione che metterebbe in discussione l’intera storia d’amore.

Damiano David e Giorgia Soleri “coppia fake”, l’indiscrezione

Essere famosi è un’arma a doppio taglio. Lo sanno bene le celebs come Damiano David e Giorgia Soleri che, da quando è esploso il successo dei Måneskin, sono stati letteralmente catapultati al centro dell’attenzione mediatica. La coppia stava insieme già da anni, complice un sentimento nato in giovanissima età e che nel tempo è via via cresciuto, resistendo agli attacchi e alle critiche che, in questi casi, non mancano mai.

Se ne sono dette tante a proposito di Damiano e Giorgia, dalle voci sulla presunta antipatia della modella e attivista nei confronti di Victoria De Angelis, bassista della band più famosa d’Italia, fino alla presunta crisi che avrebbe colpito la coppia a causa di un terzo incomodo. Era stato Dagospia a lanciare la bomba, affermando che il cantante avrebbe una simpatia particolare nei confronti della collega Elodie, nonostante ormai sappiamo con certezza che l’artista sia felice al fianco di Andrea Iannone, col quale fa coppia fissa da qualche tempo.

Adesso, però, Mow ha aggiunto ulteriore carne sul fuoco, stavolta con delle affermazioni che non si riferiscono semplicemente a un periodo “no”, ma che metterebbero in discussione la storia d’amore nelle sue fondamenta. Giorgia Soleri sarebbe al centro di “un’operazione di marketing collegata al manager dei Måneskin”, cosa che a detta del magazine spiegherebbe la sua fulminea ascesa da perfetta sconosciuta a influencer da centinaia di migliaia di follower. Ma non è tutto: una fonte anonima avrebbe ammesso che “Damiano e Giorgia sono stati una coppia. Sono stati, verbo al passato. Oggigiorno la storiella, più montata che vera, è solo utile a entrambi. A lei per una notorietà veloce e senza pari, e a lui come perfetto schermo sulla sua vita privata”.

La verità sulla storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri

La fonte anonima riportata da Mow racconta di una “coppia fake”, il cui sentimento sarebbe scemato già da tempo nonostante Damiano e Giorgia ciclicamente facciano capolino l’uno sul profilo Instagram dell’altra, tra commenti romantici e dolci scatti da innamorati. Anche questi ultimi sarebbero soltanto una copertura: “I due si fanno vedere insieme solo per scatti e eventi promozionali – si legge sul magazine -. In parole povere fanno una vita distinta e separata, e persino quando lei lo raggiunge in tour dorme da un’altra parte (…). Non solo, non vivono neanche insieme, come finora raccontato: lui fa visita ai suoi gatti, si intrattiene da buon amico, ma ha un’altra casa, dove lei – udite udite – non è mai stata avvistata”.

Che i social siano uno strumento che consente di restituire un’immagine ben precisa, talvolta artefatta, di sé non è di certo un segreto. Tali affermazioni, però, si spingono oltre e restando anonime lasciano un po’ il tempo che trovano.

Qual è la verità, dunque? Mentre voci del genere circolano insistenti, Damiano David e Giorgia Soleri continuano a punzecchiarsi amorevolmente su Instagram come hanno sempre fatto, nei limiti del rispetto della propria privacy e volando alto sopra il gossip col quale, inevitabilmente, continueranno ad avere a che fare.