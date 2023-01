Giorgia Soleri, polemica per le foto con Damiano. Cosa c’entra Victoria

Fonte: IPA Giorgia Soleri, polemiche sotto un suo post

Tre foto accompagnate da una dedica che è una vera e propria dichiarazione d’amore. Giorgia Soleri ha pubblicato su Instagram parole importanti per Damiano dei Maneskin, con cui sta insieme da diversi anni. Immagini che arrivano in un momento professionale importante per il frontman della band e che però non sono state risparmiate dalla polemica. E c’entra anche Victoria.

Giorgia Soleri, le foto con Damiano e la dichiarazione d’amore

Sorridenti, felici, complici: così appaiono Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin nelle immagini pubblicate dalla influencer su Instagram. Tre foto che fanno da corollario a una romantica dichiarazione d’amore. I due non sono soliti lasciarsi andare sui social, per cui ogni scatto che condividono assieme e ogni parola, vengono accolte dai fan della coppia con molto affetto. Non mancano, però, le polemiche.

Ma cosa ha scritto Giorgia? L’influencer, attivista e poetessa ha dedicato al suo compagno parole che sono lo specchio di un sentimento profondo: “Grazie per avermi fatto sentire benedetta ogni giorno della mia vita, sono orgogliosa di te (e la più grande fan) dal giorno 1 e lo sarò sempre. Ti amo amore”. Una dichiarazione a cui Damiano ha risposto con un “Te amo”.

Nulla di strano, a guardare il post si comprende che Giorgia abbia voluto far sentire il proprio sostegno e supporto al compagno in un momento importante per la sua carriera.

Infatti da pochi giorni è uscito il nuovo album Rush! che è stato accompagnato da un matrimonio musicale tra i quattro membri per il lancio, inoltre Amadeus ha annunciato che saranno gli ospiti della serata di giovedì di Sanremo 2023: i Maneskin torneranno sul quel palco che ha contribuito a lanciarli nell’olimpo della musica.

Quindi perché è scattata la polemica? Tra i numerosi commenti entusiasti, infatti, non mancano quelli che hanno espresso un parere contrariato e, tra i tanti, sono spuntati anche dei riferimenti a Victoria.

Giorgia Soleri, perché il post con Damiano ha fatto scattare la polemica?

Quando si è sotto i riflettori il giudizio degli altri diventa più pungente. E così è accaduto a Giorgia Soleri che, sotto al post con Damiano, ha ricevuto commenti anche poco entusiasti.

Tra i tanti vi sono anche dei chiari riferimenti a Victoria. Non è un segreto che circolino voci su una presunta antipatia tra le due, a gettare benzina sul fuoco dei rumors anche l’assenza (c’è da dire piuttosto rumorosa) di Victoria alla festa di compleanno di Damiano. La bassista, infatti, non è apparsa in nessuno dei video o delle foto che sono state realizzate per l’occasione da Fabio Germinario.

E ora, se si scorrono i commenti sotto il post di Giorgia Soleri, non manca qualche accenno a Vic: c’è chi accusa l’influencer di avere paura della bassista e di sentirsi insicura, motivo per cui avrebbe pubblicato le foto e la dichiarazione d’amore, a chi dice che si vede la sua gelosia, fino a chi tira in ballo il bacio tra Damiano e Victoria durante il matrimonio artistico dei Maneskin, bacio che – bisogna sottolineare – si sono scambiati tutti i membri della band.

Non manca neppure chi le dice di smettere di provare a oscurare la band. Commenti negativi a parte, ve ne sono anche tantissimi positivi per la coppia e per l’influencer. Tant’è, però, le ipotesi di un’antipatia tra la bassista e Giorgia Soleri continuano a serpeggiare. Dalle due, naturalmente, nessun commento.