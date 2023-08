Damiano David, il gesto che Giorgia Soleri ha apprezzato

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

La fine della storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri ha un po’ toccato tutti noi. Tra il frontman dei Måneskin e l’influencer c’è stato un legame solido, durato anni, che abbiamo “conosciuto” dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni. Poi la rottura, giunta quasi all’improvviso, anticipata da un presunto tradimento diventato virale sui social (e poi smentito). Ora, però, un gesto di David ha sorpreso – in positivo – la Soleri. E non solo.

Damiano David, il gesto per la ricerca apprezzato da Giorgia Soleri

Il ritratto che ci hanno restituito Damiano David e Giorgia Soleri sul loro rapporto è sempre stato di appoggio e di sostegno incondizionato. L’influencer soffre di vulvodinia: uno dei suoi obiettivi è quello di utilizzare i social network per sensibilizzare su questa tematica e più in generale su tutte le malattie invisibili, i cui effetti vengono spesso e volentieri “minimizzati”.

Il gesto di Damiano David, però, non è passato inosservato. Ha fatto una donazione al Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, che da tempo è impegnato in prima linea per ottenere il riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica e invalidante dal Sistema Sanitario Nazionale.

Il messaggio social del Comitato, ricondiviso anche dalla Soleri sul suo profilo Instagram, è stato diretto al frontman dei Måneskin. “Ringraziamo Damiano David, alleato e supporter della nostra associazione, per la donazione effettuata nei giorni scorsi”.

Damiano David sostiene ancora Giorgia Soleri

Poco più di un anno fa, esattamente a maggio del 2022, Giorgia Soleri e Damiano David hanno presenziato alla Camera per la legge sulla vulvodinia. Tolti i panni da rocker, è sempre stato al fianco dell’ormai ex fidanzata per combattere anche la sua battaglia. “Sono qui in veste di alleato, non solo per Giorgia, ma per tutte le ragazze che come lei hanno dovuto affrontare questa malattia”, aveva detto nel corso della conferenza stampa. La proposta di legge è stata supportata dal Comitato Vulvodinia Neuropatia Pudendo, grazie al quale è arrivata anche in Camera.

Damiano David e Giorgia Soleri, perché si sono lasciati

Il modo con cui si sono lasciati Damiano David e Giorgia Soleri, almeno agli occhi dei fan e di chi li segue, non è stato forse il migliore. La notizia – che avrebbero dovuto ufficializzare insieme – è stata diffusa a seguito di un video condiviso su TikTok, dove il frontman dei Måneskin ha baciato un’altra ragazza, ovvero Martina Taglienti.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, ha scritto su Instagram Damiano David, dopo che la notizia è diventata virale.

D’altra parte, però, nonostante tutto, la Soleri ha descritto come “bellissimi” gli anni trascorsi al fianco di David (ben sei). E lui non l’ha di certo dimenticata, così come non ha dimenticato le sue battaglie. E il gesto benefico lo dimostra. Segno che l’amore, sì, può finire, ma non il bene, né le cause che si sono sempre sostenute apertamente.