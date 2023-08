Giorgia Soleri furiosa dopo quelle parole su Damiano dei Maneskin

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Giorgia Soleri su tutte le furie sui social network: l’influencer e attivista è letteralmente sbottata dopo un’osservazione di una follower. Non è un periodo facile per l’ex concorrente di Pechino Express, che sta cercando di andare avanti dopo la chiacchierata rottura con Damiano David dei Maneskin. Ma in questo periodo la 27enne deve fare i conti anche con alcuni problemi di salute del padre, con il quale non ha mai avuto un rapporto così idilliaco.

Giorgia Soleri sbotta dopo il commento di una fan su Damiano David

Su Instagram Giorgia Soleri ha condiviso una foto da Stromboli, isola dove si è recata per trascorrere qualche giorno di relax. “Stromboli, lascio un pezzo di cuore da te. Custodiscilo fino all’anno prossimo, torno a prenderlo, promesso”, ha scritto la modella ricevendo subito tantissimi like e commenti. Tra questi uno che non è particolarmente piaciuto alla Soleri: “Si è spenta una luce nei tuoi occhi. L’ho notato in una foto. Cerca di non vivere per un uomo e ardi per te stessa”.

Parole che suonano come una sorta di incoraggiamento ma che non sono particolarmente piaciute a Giorgia Soleri che ha così dato il via ad un sonoro botta e risposta con la fan. “La psicanalisi su Instagram mi mancava”, ha risposto piccata. Non è tardata ad arrivare la replica dell’utente: “Era un’opinione espressa in maniera gentile e solidale. Trovo molto villano trattare così una follower”. Una giustificazione che però non è piaciuta a Giorgia, che ha controbattuto: “Invece normalissimo dire a una persona sconosciuta come dovrebbe comportarsi e pretendere di sapere come sta dopo la fine di una relazione, vero? Ma tutto bene?”.

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri sta cercando di superare, seppur con qualche normale difficoltà, la fine della lunga storia d’amore con Damiano David. I due sono stati legati per ben sei anni, anche se inizialmente la loro relazione è stata vissuta nel massimo riserbo. L’attivista e il musicista sono usciti pubblicamente allo scoperto solo nel 2021, in occasione della vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo. Giorgia e Damiano non hanno mantenuto un buon rapporto dopo la separazione.

La Soleri non ha mai nascosto il dolore per questa rottura ma ha ammesso allo stesso tempo di cercare sempre di andare avanti con forza e dignità: “Io mi sento stranamente centrata, concentrata e serena come non succedeva da tempo. E riesco finalmente a stare nel presente senza per questo dimenticare il passato o ignorare il futuro”.

Giorgia Soleri e i problemi di salute del padre

In questo periodo Giorgia Soleri deve fare i conti pure con i problemi di salute del padre: l’uomo è stato operato d’urgenza e le sue condizioni faticano a migliorare. “Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita terrorizzata dal fatto che mio padre morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui. Questo è l’unico argomento che in 12 anni di psicoterapia non sono riuscita ad affrontare. Il grande trauma della mia vita”, ha confessato.

“Non mi sento di dirvi o dirmi di andare da chi amate e risolvere i vostri traumi. Se fosse così facile, l’avremmo già fatto. Non c’è modo giusto o sbagliato di gestire queste situazioni. – ha consigliato ai fan – Io non voglio avere rimpianti. Ora la cosa giusta, per me, è stargli al fianco e supportarlo come posso, anche solo con la mia presenza, che spero possa in qualche modo sentire”.