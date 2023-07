Giorgia Soleri, la verità su Damiano: le parole mai dette sulla rottura

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Giorgia Soleri continua a essere molto attiva su Instagram dove spesso si dedica ai suoi fan, pronti a porgerle domande in merito alla sua vita e al suo lavoro. La curiosità è inevitabile, specialmente in questo periodo segnato dalla fine della storia d’amore con Damiano David, che ha fatto molto discutere. La giovane influencer non ha mai nascosto un dettaglio: lei e il fidanzato avevano deciso di comunicare insieme la notizia. Il piano è poi saltato ma adesso, cogliendo la palla al balzo, la Soleri ha rivelato per la prima volta la breve nota che avevano scritto e che avrebbero dovuto divulgare il 9 giugno.

Giorgia Soleri e Damiano David, le parole mai dette sulla fine dell’amore

La fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David continua ad attirare l’attenzione di fan e semplici curiosi, pronti a “indagare” su quanto accaduto anche se a distanza ormai di oltre un mese. La giovane influencer e il frontman dei Måneskin avrebbero dovuto ufficializzare la rottura il 9 giugno, piano che però è sfumato per quanto accaduto appena un giorno prima: sui social sono state divulgate le immagini inequivocabili del bacio di Damiano alla modella Martina Taglienti. E addio al finale sereno.

Come lei stessa aveva già spiegato, per ufficializzare la fine della storia d’amore avrebbero dovuto condividere sui rispettivi account social delle parole ben precise. Parole che non sono mai state divulgate, almeno finora. Approfittando della domanda diretta di uno dei suoi follower, Giorgia Soleri ha mostrato la nota in questione: “Ciao a tuttə. Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse – si legge -. Anche se non siamo più una coppia, la nostra decisione non inficia in nessun modo il nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione. Giorgia e Damiano”.

Brevissimo, diretto e in parte somigliante a quanto Damiano David scrisse a suo tempo per “giustificare” il bacio, ammettendo che non fosse un tradimento perché con Giorgia si erano già lasciati da qualche tempo, ma di aver commesso comunque un enorme sbaglio nei confronti dell’ex fidanzata.. Comunque siano andate le cose, resta il fatto che per la Soleri non sono mancate rabbia e delusione.

Come sta Giorgia Soleri dopo essere tornata single

Gli amori iniziano, spesso in modo molto intenso, ed è inevitabile che talvolta finiscano. È la cosa più naturale che ci sia, a qualunque età. I due sono rimasti in buoni rapporti, ovviamente col dovuto distacco. Ma per Giorgia Soleri questo è un momento molto particolare, quello della rinascita. Un’occasione per ricominciare da sé, dedicandosi al proprio lavoro e alle proprie passioni. E il cuore?

Al momento sembra che non ci sia nessun altro, a parte sé stessa. Rispondendo a un’altra domanda da parte di un fan, Giorgia ha ammesso di stare bene “nonostante sia un periodo complesso”. “Io mi sento stranamente centrata, concentrata e serena come non succedeva da tempo. E riesco finalmente a stare nel presente senza per questo dimenticare il passato o ignorare il futuro”, ha poi concluso.