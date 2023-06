Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati: è ufficiale

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. La conferma per i fan arriva dalle storie Instagram del cantante dopo la diffusione di un video, diventato subito virale, di un bacio appassionato con un’altra donna. Secondo quanto riporta il messaggio sui social, la storia tra i due si sarebbe conclusa pochi giorni fa. Il frontman dell’amatissimo gruppo, conosciuto in tutto il mondo, è dunque uscito allo scoperto per smentire le pesanti accuse di tradimento.

Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati

È veramente finita tra Damiano e Giorgia. A confermare quelli che prima erano solo timori, dopo la circolazione di un video che ha lasciato i fan della coppia a bocca aperta, è stato lo stesso cantante dei Maneskin. In una storia su Instagram ha chiarito tutto: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video – scrive – non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Il cantante è dunque uscito allo scoperto per fare chiarezza sull’uscita del video che lo vedeva protagonista di un intenso bacio con una ragazza a Formentera. La specifica è chiara: non si tratta di tradimento, lui e Giorgia Soleri si sono lasciati alcuni giorni prima dell’accaduto. Il video che riprende l’accaduta testimonia che il bacio tra i due è avvenuto in discoteca, durante una serata all’insegna del divertimento con tutti componenti della band romana. Una pausa di relax prima di riprendere il tour.

Chi è Martina Taglienti, la ragazza che Damiano bacia nel video

Ma chi è la ragazza baciata da Damiano in discoteca nel video diventato virale? Si tratta di Martina Taglienti e non è una conoscenza nuova per la band. La 22enne è una delle amiche più strette di Victoria De Angelis. Classe 2001, Martina Taglienti è una modella che appare spesso nelle foto insieme a Victoria e altri componenti, come Thomas Raggi.

È proprio con loro che si è concessa un fine settimana ad Ibiza. Lavora per l’agenzia Elite, influentissima nel mondo della moda. Ma tra un impegno musicale e l’altro, il cantante ne ha approfittato per stringere il legame con una nuova ragazza. Peccato che mentre i due si baciavano in una discoteca qualcun altro non abbia perso l’occasione di filmarli e di diffondere le immagini, costringendo così Damiano a ufficializzare la fine della relazione con Giorgia.

Una storia d’amore senza lieto fine

Una fine che non coglie di sorpresa chi segue con attenzione la storia tra Giorgia Soleri e Damino David. Gli echi della crisi si rincorrevano già da qualche tempo, dall’anno scorso per essere precisi, e ora hanno trovato la loro soluzione nella fine della relazione. I due avevano spesso smentito le voci, provando a rimettere in carreggiata un rapporto difficile, segnato dalle differenze e dalla distanza. Non che non ci abbiano provato: i due avevano recentemente adottato insieme un gattino, Ziggy.

La loro, nonostante le difficoltà, sembrava una storia destinata a durare. Il loro amore è andato avanti per quasi sei anni (anche se si conoscevano da quasi nove anni). Un rapporto insomma che si perdeva nel tempo ben prima che il cantante raggiungesse la popolarità con i Maneskin.

(Articolo in aggiornamento)