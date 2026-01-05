Giorgia Soleri e la foto con il presunto nuovo amore dopo l’annuncio delle nozze di Damiano David

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgia Soleri

Giorgia Soleri torna a sorridere dopo la fine del legame con Damiano David e su Instagram posta una foto che ha il sapore di un amore nuovo e di un capitolo felice della sua esistenza. L’influencer e attivista ha postato sul suo profilo alcuni scatti, commentando l’anno appena finito e fornendo, di fatto, quello che sembra l’annuncio di un nuovo amore. Una novità che arriva a pochi giorni dalla proposta di nozze di Damiano David a Dove Cameron.

Giorgia Soleri, la foto del presunto nuovo amore su Instagram

Su Instagram, Giorgia Soleri ha commentato l’anno appena terminato. “È stato l’anno in cui mi sono attraversata senza risparmiarmi mai, esplorando i miei angoli più oscuri e dialogando con le ferite che ancora bramano la mia resa – spiegato l’attivista -. Ho allontanato la pelle amica per vivere da sola il viaggio più inaspettato, incredibile e sorprendente che la vita mi abbia presentato. E sola sono emersa da me stessa con un corpo nuovo, gli stessi occhi di sempre e la consapevolezza salda di chi sono e del mio valore. Dopo anni di brace fitta e silenziosa, mi sono fatta fuoco e sono tornata a bruciare”.

In un lungo discorso, Giorgia ha lasciato intendere quanto il 2025 sia stato fondamentale per la sua esistenza e quanto abbia rappresentato una svolta. “Ho coltivato un campo solo mio, da condividere con chi è grato di attraversare i miei prati – ha svelato -, e mi sono circondata di persone da cui non devo elemosinare affetto. Ho smesso di chiedere al futuro rassicurazioni o garanzie, perché la fiducia che ho costruito mi ha insegnato a stare nel vento certa di non potermi perdere”.

Fra le foto pubblicate, che ripercorrono l’anno di Giorgia Soleri, troviamo uno scatto realizzato in ascensore in cui un ragazzo con i capelli lunghi la bacia teneramente sulla testa, mentre lei si appoggia sulla sua spalla.

L’amore (finito) di Giorgia Soleri e Damiano David

Nel 2023, Giorgia Soleri e Damiano David si erano detti addio dopo una lunga e intensa relazione. Poco dopo il cantante era volato negli Stati Uniti per inseguire la sua carriera e aveva iniziato una love story con Dove Cameron.

“Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore – aveva confessato su Instagram, Giorgia Soleri, durante un Q&A, parlando della storia finita con il cantante -. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”.

Oggi, a distanza di tempo, Giorgia sembra aver voltato definitivamente pagina. Accanto a lei c’è una persona importante che ha caratterizzato il suo 2025 e che si porterà dietro anche nel nuovo anno. Anche Damiano David è andato avanti per la sua strada. L’artista romano infatti presto convolerà a nozze con Dove Cameron dopo aver svelato il fidanzamento sui social. “Il 2026 sarà un anno bellissimo”, ha commentato.

