Giorgia Soleri: è stata lei a tradire Damiano? I rumors su una nuova relazione

Fonte: IPA Giorgia Soleri

Arrivano nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del nuovo rock all’italiana. Sembra infatti che il motivo per cui Giorgia Soleri non si sia mostrata poi così turbata dal tradimento dell’ormai ex fidanzato Damiano David è perché lei stessa fosse già impegnata con qualcun altro.

Ulteriori pettegolezzi che si aggiungono alle già numerose teorie secondo cui, quella tra l’influencer/poetessa e la rockstar non fosse che una relazione di facciata, di cui entrambi beneficiavano a livello di immagine, ma ormai da molti anni priva di veri sentimenti.

Giorgia Soleri aveva già un altro da mesi?

La (ormai ex) coppia formata dall’influencer Giorgia Soleri e dal frontman dei Måneskin Damiano David continua a essere al centro del gossip. Dopo aver scandagliato fin nei minimi dettagli il video del bacio del rocker alla modella Martina Taglienti, casus belli che ha portato alla rottura con la fidanzata storica, gli obiettivi sono adesso puntati sulla vittima e gli esperti di pettegolezzo indagano il non così casto passato della fidanzata tradita.

Gli influencer di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno infatti dichiarato che, secondo alcune fonti a lei vicine, Giorgia Soleri abbia condotto una doppia vita sentimentale, portando avanti una relazione parallela da diversi mesi. “La Soleri non si è strappata i capelli per Damiano perché si vocifera che abbia da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico” ha affermato Venza. E la news è stata confermata da Novella 2000.

Proprio il settore, quello dei cosmetici, nel quale l’influencer è da poco entrata, lanciando una propria linea di make-up. “L’imprenditore – continua però Venza – pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”. E qui si riferisce forse al riferimento al poliamore fatto da Soleri dopo la notizia del flirt di Damiano. Chissà, d’altronde la ragazza è solita scatenare polemiche sul web.

Tra Damiano David e Giorgia Soleri era tutta una farsa?

Le giovani fan dei Måneskin di tutto il mondo – mentre hanno sempre fatto il tifo per la ragazza di Ethan, quella di Thomas e l’ultima arrivata, la ragazza di Victoria – si sono mostrate diffidenti nei confronti di Giorgia Soleri. E, più che gelosia o antipatia, il loro astio sembrava fomentato dalla teoria secondo la quale lei e Damiano non fossero una vera coppia, ma una mera operazione di marketing.

Damiano David e Giorgia Soleri si conobbero ai tempi del liceo e, allora, probabilmente furono davvero innamorati. Nessuno può dunque affermare che la ragazza gli si avvicinò per brillare di luce riflessa. Col crescere e col passare del tempo, però, come spesso accade da giovanissimi, la storia giunse al capolinea. Ma a quel tempo i Måneskin erano già un fenomeno emergente, ed è qui che entra in gioco il business.

A Damiano la relazione con Soleri giovava a livello di immagine, il suo fascino risiede in quel suo essere tanto trasgressivo sul palco quanto docile nella vita vera. Lei, non ci sarebbe neppure bisogno di specificarlo, ha fatto di quel suo essere “la ragazza di” il trampolino verso il proprio successo, difficilmente avrebbe avuto lo stesso seguito se fosse stata fidanzata con una persona qualunque.

Ed era tutto qui, pare. Sulla stessa linea delle giovani sfegatate fan, anche la cronaca rosa afferma che la relazione era finta, che Giorgia e Damiano non vivessero insieme e neppure condividessero le stesse camere d’albergo in tour. Che lui, negli ultimi anni, ha frequentato diverse influencer e modelle e che lei, appunto, fosse impegnata con un affermato imprenditore.