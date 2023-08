Giorgia Soleri, il padre è grave in ospedale: “Lui è il trauma della mia vita”

Fonte: IPA Giorgia Soleri, il dramma del padre ricoverato

È un momento molto complicato nella vita di Giorgia Soleri e il tema gossip non ha il minimo ruolo in tutto ciò. Non è stata particolarmente presente sui social, il che rappresenta qualcosa di insolito per i suoi fan.

Svariati utenti si sono allarmati, decidendo di contattarla e farle sentire il proprio affetto. Di questo la famosa influencer li ha ringraziati di cuore, avendo bisogno di tale vicinanza in questa fase. Alcuni hanno ipotizzato problemi di salute per sua madre ma in realtà si tratta di suo padre. Il loro rapporto è sempre stato complesso e oggi la giovane ha deciso di parlarne un po’ di più, spiegando come sia in totale apprensione, date le sue condizioni di salute a dir poco precarie.

La confessione di Giorgia Soleri

Attraverso le storie Instagram, Giorgia Soleri ha voluto spiegare ai fan il motivo per il quale è stata così poco presente sui social in questa fase. Dopo averli ringraziati di cuore per i tanti messaggi d’affetto, ha spiegato loro come purtroppo l’ipotesi avanzata da alcuni di loro non fosse di certo campata in aria. Aveva pensato che sua madre non stesse bene, ma in realtà l’altro genitore ad avere seri problemi di salute.

Il padre di Giorgia Soleri è stato ricoverato alcune settimane fa, ma da allora la situazione non è affatto migliorata, anzi. Le sue condizioni di salute sono in realtà peggiorate e ora la situazione è molto seria, come dimostra il fatto che sia stata necessaria un’operazione d’urgenza: “La sua condizione non è tragica ma le cose non vanno bene”.

Il rapporto con il padre

Riuscire a gestire la propria vita privata e quella social, quindi lavorativa, è particolarmente dura in fasi del genere. La sua attività la vede infatti particolarmente esposta, il che vuol dire trovare la forza e la lucidità di parlare di sé e del proprio trascorso, pur faticando a trattenere le lacrime.

Ecco la condizione in cui si trova al momento Giorgia Soleri, che ha deciso di affrontare, seppur minimamente, il tema del rapporto complesso con suo padre. Oggi il suo pensiero va proprio a tutto il non detto, a quel legame non recuperato, non come avrebbe voluto probabilmente.

“Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita terrorizzata dal fatto che mio padre morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui. Questo è l’unico argomento che in 12 anni di psicoterapia non riuscita ad affrontare. Il grande trauma della mia vita”.

Ha sentito il bisogno di offrire una spiegazione ai tantissimi fan che la seguono con passione. Non abbandonerà i social e i suoi impegni lavorativi. Al momento è a Milano per riuscire a stare al fianco del padre che, dice, visita ogni giorno in ospedale. La sua quotidianità però va avanti, per quanto possibile, senza “pensare al peggio e vivendola giorno per giorno”.

Le sue parole hanno poi colpito al cuore svariati follower, che si sono rivisti nella sua stessa situazione. Lei ha quindi scelto di pubblicare uno dei messaggi ricevuti in DM su Instagram, rendendo anonimo l’utente, così da poter lanciare un messaggio molto sentito.

“Non mi sento di dirvi o dirmi di andare da chi amate e risolvere i vostri traumi. Se fosse così facile, l’avremmo già fatto. Non c’è modo giusto o sbagliato di gestire queste situazioni. Io non voglio avere rimpianti. Ora la cosa giusta, per me, è stargli al fianco e supportarlo come posso, anche solo con la mia presenza, che spero possa in qualche modo sentire”.